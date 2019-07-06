〈熱門股〉生技月倒數+免疫療法需求增 訊聯周漲逾17%

訊聯 (1784-TW) 受惠免疫療法需求成長，及 7 月中即將登場的生技月，雙題材激勵下，訊聯獲內外資買盤簇擁，本周率先反應股價，本周一舉突破短期均線，週漲幅達 17.35%。

7 月 24 日至 28 日台灣將主辦亞洲生技論壇與亞洲生計大展，估可吸引 25 個國家、10 萬人共襄盛舉，生技類股盤面先前整理多時後，在生技月題材帶動下，族群類股本周呈齊揚走勢。

展望後市，訊聯表示，未來 3 大成長動能為退化性關節炎的細胞治療應用、細胞製備代工及免疫細胞服務，目前已陸續和醫院進行申請合作，法人指出，若合作案順利通過，有助下半年營運表現。

細胞治療應用方面，訊聯指出，「自體脂肪幹細胞」已向 3 間醫院申請合作計畫，包括三總慢性傷口癒合、新光醫院與台中醫學中心的退化性關節炎、醫美、皮下軟組織修復適應症等。

免疫細胞部分，訊聯表示，儘管新生兒人數不斷銳減，受惠免疫療法需求成長，臍帶血、臍帶間幹細胞等銷售策略奏效，帶動全台幹細胞儲存數逆勢成長 42%。

根據研究報告指出，全球細胞療法處理市場，如細胞製備、細胞加工等，估 2024 年商機可達 115 億美元 (約新台幣 3656 億元)，訊聯表示，細胞處理已執行 4 次查訪臨床及與醫學中心合作人體臨床試驗，對細胞製備代工有信心。