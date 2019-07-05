〈群益期貨〉一招策略解決聯準會七月底降息前關鍵：非農就業報告

聯準會貨幣政策最關心的是就業、通膨與國際經濟情勢，通膨數據 PCE 是美國聯準會重要的決策指標，2% 是重要的升息降息依據，以 5 月份的數據 1.52%，仍遠低於目標值 2%，提供鴿派聯準會官員支持降息的論述，就如同聖路易分行總裁 James Bullard 曾經表示即使經濟成長仍然表現不差，但如果通膨一直疲軟，降息就仍然是個選項，通膨數據持續令人失望，降息就是個好選擇。

在就業方面，有好一陣子因為市場的焦點轉向貿易戰上，非農被關注度下降了，但 G20 後，聯準會降息的呼聲仍然高昂，這次的非農數據就顯得隔外的重要，5 月數據非農就業人口數僅增加 7.5 萬人 (個位數成長)，只略高於今年２月的增加 5.6 萬人 (當時是受到天氣因素的影響)，週四的小非農 ADP 就業人口增加 10.2 萬人，低於預期 14 萬人，不禁令人擔心６月的非農數據表現可能不太好看，目前市場預期增加 16 萬人。

我們做過非農就業報告公佈到公佈後二個小時的波動研究，不外乎四種類型，數據公佈後大漲、數據公佈後大跌、數據公佈後先小漲再大跌、數據公佈後先小跌再大漲，這種波動反應在美股、美債、美元及黃金等商品上都適用，因此可以採行的策略是期貨搭配選擇權買方，例如在數據公佈前夕先建立買進小 S&P500 期貨，同時買進賣權 (Put)，假設支付權利金 8 大點，則在數據公佈後期貨賺超過 8 大點以上，期貨先出場，此時等同取得免費的選擇權賣權 (Put)，若遇到先漲後跌的盤，則期權雙賺，但如果盤一路上漲，則小賺，先跌後大漲，因為買進期貨有賣權的保護也不怕跌，也可能小賺，除非是遇到一路跌的盤，則最大的損失是權利金支出，假設買進的是價平的選擇權賣權，反之，如果是在數據公佈前，採取的策略是賣出期貨，同時買進買權 (Call)，也是會面臨四種不同的情境，可以自行推估。

期貨搭配反向的選擇權買方策略，是一種進可攻退可守的策略，在重大事件之前或非農等重要數據公佈之前，是可以列入策略口袋名單的選項之一。



非農就業與指數



失業數據與指數

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