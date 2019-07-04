〈群益期貨〉聯準會降息真正的核心在通膨

降息與升息之爭，6 月聯準會票委投票雖是分歧的，但降息仍是勝出的。

6 月聯準會 FOMC 會議如預期維持利率不變，因為中美貿易戰產生的不確定性、通膨減弱、經濟轉溫和，點陣圖首度發出降息訊息，17 位票委在 2020 年貨幣政策，其中 8 位贊成降息、8 位維持不變，1 位贊成升息，呈現分歧。

而在上個月月底 G20 會議後，中美達成無限期加徵關稅停戰，貿易戰的不確定性解除了，應該有很多人會認為聯準會就不用降息了，但事實是七月底降一碼及二碼的機率合計仍維持在 100%，跌破眾人的眼鏡，關鍵在於聯準會的聚焦在通膨減弱，聯準會與川普之所以無交集，在於後者的獨立性在於控通膨為重，而川普則希望是追求成長。

所以，中美貿易談判的和解，反而不會加速通膨的升溫，這應該可以解釋為何關稅戰不打了，聯準會 7 月底還是要降息，反倒是雙方加碼關稅戰，才會促使通膨上升，不利於降息，出發點不同，得到的結論自然就不同。

另外，川普提名 2 位聯準會理事、歐洲提名 IMF 主席拉加德為 ECB 央行行長，讓市場聯想到不論是美國或歐洲貨幣政策都將維持寬鬆，鴿子滿天飛，在現在低通膨的環境下，讓川普有更大的施展空間，其實也不必從政治上施壓，聯準會的方向與川普至少目前是一致的。



G20 後，很有趣的現象是，美股轉強了，而陸股卻轉弱了，顯然這次是川普吃了習近平的豆腐，金融市場提供了一個適合川普操作的舞台，七月底並不是聯準會向川普屈服，而是通膨使然。



中美貿易戰賽局強弱



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