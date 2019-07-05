中鋼協喊話嚴打亂漲價 鐵礦砂期貨週五大跌

供應短缺導致鐵礦砂價格飆升至 5 年高點後，中國最大的鋼鐵產業組織發話，敦促加強調查和監督大幅上漲原因，致使週五 (5 日) 期貨價格大跌，大連商品交易所鐵礦砂期貨下挫近 6%。

中國鋼鐵工業協會副會長屈秀麗 5 日在上海一場會議上表示，鐵礦砂與鋼材價格走勢相背離，國家有關部委高度關注進口鐵礦砂價格的大幅上漲，正在調查了解價格大幅上漲的原因，將嚴厲打擊亂漲價、價格壟斷等不規範行為。

她說，中鋼協希望看到鐵礦砂價格回歸「合理水準」 。

今年年初鐵礦砂就因巴西礦壩災難上漲，隨後又遇澳洲惡劣氣候抑制出貨，在供應面憂慮下，鐵礦砂價格飆升至 120 美元以上。

大連商品交易所的鐵礦砂期貨則由 470 元人民幣附近起漲，至 6 月 11 日，主力合約「鐵礦 1909」升至每噸 911.5 元，市場觀察人士也已開始懷疑上漲幅度已背離基本面。

CRU Group 本週也表示，隨著供給改善和鋼鐵消費量料將疲軟，價格已經與基本面脫鉤。

上海召開的第 4 屆中國鋼鐵金融衍生品國際大會上，屈秀麗表示，鋼材降價、鐵礦砂漲價，鋼鐵企業獲利水準不斷下降，企業已難以消化，價格已嚴重扭曲不可持續。

屈秀麗認為，提到巴西產量恢復和中國產量增加，供應已沒有問題，鐵礦砂市場下半年可能由短缺轉變為過剩。

鐵礦砂在新加坡交易所本週一衝上 5 年高點，週五最多下跌 6.2%，至每噸 107.20 美元，當地下午 15:09，跌幅仍達 4.9%，報 108.75 美元。

雪梨市場礦業股也下跌，Fortescue Metals Group Ltd. 跌幅超過 4%，必和必拓集團和力拓均下挫。