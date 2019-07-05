股神告訴你：投資勿扯淡！你比自己想的還更需要「智能投資」

面對投資標的無法預期的漲跌，如何保有理智、準確投資，是對人性的一大挑戰。為了解決投資者選難以決定投資標的、需要花大把時間盯盤、易受漲跌影響投資判斷力的苦處，坊間「智能投資」提供投資者方便且快速的投資工具，適時給予投資組合建議，甚至在投資標的出現漲跌波動時，通知客戶調整組合內容，避免投資人面臨重大損失。以國泰「智能投資」為例，只要透過幾個簡單步驟，即可享有自動化的投資管理。

面對市場波動，你的理智線夠強韌嗎？

面對投資漲跌不可預期的變化，你的理智線夠強韌嗎？ 在投資者的心裡，都希望自己的每一個動作與決策都是立竿見影的，但股神巴菲特曾經說過：「人們買股票，根據第二天早上股票價格的漲跌，決定他們的投資是否正確，這簡直是扯淡。」投資成效的顯現並非一蹴可幾，有時需要的是長期養股、觀察、評估與調整，才能從中獲利；但在諾貝爾經濟學獎得主塞勒（Richard H. Thaler）提倡「人類往往不夠理性」理論中，不難發現有不少觀點與理論，都明確指出一般人在投資理財時，會出現盲點。如果能找到一個更簡單的投資方法，讓投資者不需要時時緊繃神經運籌帷幄，不僅能進行長期觀察，還能自動比較眾多條件再做出準確的投資決定，就能協助投資者省下時間，實現更多的夢想，「智能投資」就是為了達成這個理想境界而生。

新手與老手都需要「智能」幫一把

以投資新手來說，投資策略、標的、金額等一無所知，智能投資能提供投資分配的建議，這對入門者而言無疑的一大福音。尤其對於生處在數位時代下習慣人機互動、習慣數位生活的現代人而言，只要動動手指花一點時間輸入少量資料，智能投資即可透過量化投資模型基礎，結合個人投資風險屬性、投資目標、投資期間、投資金額、投資偏好、年齡等，篩選出適合的資產配置比例與標的，以達到投資理財目標。

那麼投資老手還需要智能投資嗎？其實智能投資不僅可透過量化投資模型，將各個資產類別於過去不同期間的市場價格變化作為變數，加上歷史統計數據，優化模型內的參數提供投資者投組建議的服務，老手更能依據自身投資目標與條件產生適合的投資組合，還能持續依據市場情況、產品標的表現程度等進行追蹤監控，透過平台不斷優化演算法，給予投資者最理性的修正，不因市場波動與不理性的投資判斷擾亂既有投資目標，完全達到真人理財顧問的服務水準，近期媒體廣為報導的國泰智能投資就是其中之一。

「智能投資」顯然是新世代投資者的 24 小時投資幫手，也是人與機器相互搭配能達到理想投資效益的最佳證明。與其成為股神口中閒扯淡的投資者，不如把時間留給自己，投資，就交給智能吧！