基金開箱文》貝萊德亞洲老虎債，低調的老行家

觀察 2018 年貿易衝突不斷的投資環境下，亞洲投資級債券的表現比全球投資級債券更抗跌。貝萊德亞洲老虎債是這類基金中的老字號（以晨星亞洲債券在台灣可核備銷售之主級別來看，成立最久），一起來看看它的表現如何……

1. 貝萊德亞洲老虎債，裡面買什麼？

在亞洲債券基金裡面最常見的資產有兩種，亞洲政府債券和亞洲公司發行的公司債券。通常，能夠發行美元計價債券的亞洲公司體質都不錯，因此從下表數據可以觀察到（下表整理股市大跌時亞洲、全球債券資產的比較，但受限於亞洲債券成立期間較短，因此僅包含科技泡沫和金融風暴兩段期間），亞洲債券在股市大跌期間，展現其相對強勁的特色，代表亞洲債券確實適合作為資產配置的一部分。

20 年來兩次股災期間，全球與亞洲債券比較

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料以美元計算至 2019/6/30，指數採用美銀美林各債券指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

而不同基金在這兩種資產上的佈局上有所落差，下表列出這類基金的主要資產配置狀況。貝萊德亞洲老虎債券在政府債券和企業債券的配置約是 25% 和 66% ，且有 95% 是分佈在美元計價的亞洲債券，有助於分散亞洲投資人集中在亞洲貨幣的風險。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料截止 2019/6/30。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 同類基金績效比一比

以風險和報酬同時考量的夏普值來做衡量，五年期間內，貝萊德亞洲老虎債券基金排名為第三名。同時，基金每年表現是否穩定，也是長期投資人不可忽略的重點，而此檔基金是該類別唯一自 2010 年以來每年都位居前段班的基金。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2019/6/30。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

貝萊德亞洲老虎債券單年度表現與排名

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料以美元計算至 2018/12/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 費用率大比拼

除了基金主動操作帶來的超額報酬是投資人應該關心的重點之外，基金費用也是影響基金長期績效的關鍵。從晨星的資料顯示，貝萊德這檔基金的費用率在該類別中是相當低的水準。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2019/6/30。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

4. 配息率合理，與同類平均差不多

在目前亞洲債券的市值平均加權票息約在 4.0% - 4.8% 的情形下（指數採美銀美林亞洲企業債券及亞洲政府債券，各加權票息為 4.17% 和 4.69%，截至 2019/7/3），目前貝萊德的配息率算是十分合理，且不容易傷害到本金的配息策略。

同類基金配息與報酬率比較表

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，以美元計算至 2019/6/30。同類型指晨星亞洲債券，上表僅列示出同系列基金中最高配息的股份類別，平均值以表內所有基金平均計算而得。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

老實穩健的亞債操作策略，長期投資良伴

貝萊德亞洲老虎債券一直以溫和的表現而沒有受到應該有的矚目，但是將同類型債券攤開來做比較之後，可以發現這檔基金在績效上一直都是優等生，且搭配資產類別合理的配息率，以便顧及長期投資的需求。考慮到亞洲債券與全球股市相關性相當低（僅有 0.11-0.29，資料期間 2016/4/13-2019/7/3），是添加這類資產進投資組合時不錯的選擇。

鉅亨精選基金

>> 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元

>> 貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

鉅亨投顧獨立經營管理

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

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