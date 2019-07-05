跟上老司機的腳步了嗎？掌握追漲能力、高配息的基金配置。

本周基金比賽排行榜哪檔基金申購最熱銷?

哪檔基金又獲利最多?

績效排行榜前幾名的老司機則掌握哪些基金？

這周基金即時賽況出現新局勢，排行榜大洗牌出現新的老司機！

獲利排行榜前幾名老司機普遍關注標的：

安聯收益成長基金

摩根基金 - JPM 美國科技基金

摩根全方位新興市場基金

摩根環球高收益債券基金

績效排行中前幾名則擁有：

宏利環球基金土耳其股票基金

安本標準世界資源股票基金

路博邁投資基金新興市場本地貨幣債券

你有跟上老司機的腳步嗎？

根據排行榜顯示，鉅亨投顧分享：

「受到美國可能降息與美中談判傳出好消息激勵，近一個月全球 91 個主要國家股市指數中，有 78 個出現上漲。上漲國家中，土耳其、美國、巴西與俄羅斯都屬於漲幅前段班，分別上漲 14.78%、9.16%、8.41% 與 7.95。其中 Beta 值高達 1.17 的宏利環球土耳其股票基金也充分展現追漲的能力，近一個月大漲 16.02%」。

可以說明擁有宏利環球基金的老司機，順勢衝到績效排行榜中。

鉅亨投顧緊接著表示：

「若以類股來看，近一個月漲幅最大的類股為科技、非必需消費與原物料類股，分別上漲 7.8%、6.5% 與 6.2%，原物料與科技類股的好表現解釋了為何安本標準世界資源股票基金與摩根美國科技基金都出現在排行中。」

而本周讓老司機獲利最高的「安聯收益成長基金」近一個月上升 5.7% ，近一年更是成長 9.98%，老司機們的精準眼光讓報酬率高升，另外看到老司機持有新興市場債券基金類型、高收益債券類型居多，鉅亨投顧對此分析：「除了上述股市表現優異外，老司機預期降息有助壓低違約率，新興市場債券與高收益債券的較高配息率，因此持續吸引投資人目光。」

本周老司機小學堂討論到升息循環暫停的情況下，那些商品兼顧收益與利率風險，如果有注意到前述鉅亨投顧分享的資訊，或許可以發現答案喔！

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