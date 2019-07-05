[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月04日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 元大電子 本盟 昶和 天仁 元大寶滬深 嘉裕 元大台商50 錩泰 大統新創 興泰 FH滬深 東華 富邦摩台 喬山 本盟 宏亞 元大台灣50正2 大魯閣 富邦發達 中釉 健和興 達新 安馳 立益 富邦金融 瑞昱 旭隼 新紡 晶彩科 佳和 元大MSCI台灣 映泰 遠雄來 佳和 康控-KY 聯發 永豐臺灣加權 奇鋐 統領 怡華 昶和 富邦日本 聯詠 威宏-KY 昶和 三洋紡 國泰日經225 欣興 泰昇-KY 大統新創 本盟 元大歐洲50 正達 大億 正道 元大日經225 晟鈦 亞崴 瑞利 元大美債20反1 泰碩 正峰新 正峰新 元大美元指數 玉晶光 程泰 億泰 兆豐藍籌30反1 康控-KY 百達-KY 懷特 國泰標普低波高息 立積 氣立 士紙 元大S&P日圓反1 傳奇 榮星 燁興 富邦歐洲 互億 國化 千興 FH彭博高收益債 聯茂 台硝 威致 FH彭博新興債 矽力-KY 元禎 華豐 元大台灣高息低波 易華電 永記 首利 群益道瓊美國地產 南電 日勝化 麗正 FH富時高息低波 冠德 展宇 東訊 國泰RMB短期報酬 杜康-DR 德淵 錸德 富邦臺灣中小 陽光能源-DR 華廣 倫飛 新光內需收益 佳龍 三福化 虹光 FH美國金融股 中釉 威盛 元大US高息特別股 高興昌 浩鑫 新光中國政金綠債 新鋼 國碩 新光投等債15+ 東明-KY 銘旺科 新光ICE美國權值 六暉-KY 統懋 大統益 申豐 翔耀 天仁 隴華 太空梭 廣華-KY 翔耀 兆勁 炎洲 太空梭 麗臺 宏洲 連宇 吉祥全 嘉裕 吉祥全 憶聲 東華 卓越 科風 新紡 奇鋐 力特 大魯閣 遠見 喬鼎 立益 立萬利 正達 佳和 聯德 晟鈦 聯發 泰碩 聯德 得力 玉晶光 同泰 昶和 晶彩科 新世紀 三洋紡 力銘 誠研 本盟 世芯-KY 誠創 儒鴻 圓展 嘉威 正道 新至陞 聯合再生 永大 穎漢 力銘 瑞利 立積 亞太電 高林股 迎廣 達能 正峰新 詮欣 太極 強信-KY 悅城 誠美材 宏泰 易華電 慧友 大山 鋐寶科技 悠克 億泰 無敵 友勁 合機 華友聯 百一 國化 裕豐 捷泰 中碳 寶徠 天瀚 永信 愛山林 迅杰 上緯投控 皇昌 華上 懷特 建新國際 光麗-KY 亞諾法 遠雄來 元晶 康聯-KY 夏都 華冠 康普 新天地 裕豐 台玻 欣欣 寶徠 中釉 統領 皇昌 士紙 客思達-KY 陽明 正隆 阿瘦 六福 燁興 格威傳媒 康師傅-DR 春雨 神州-DR 聖馬丁-DR 官田鋼 同方友友-DR 神州-DR 千興 晨訊科-DR 耀傑-DR 威致 一零四 同方友友-DR 東明-KY 欣天然 晨訊科-DR 華豐 新海 友佳-DR 首利 欣高 陽光能源-DR 信錦 川飛 精熙-DR 英瑞-KY jpp-KY 中福 麗正 台數科 雷虎 金寶 南六 中視 華通 鋼聯 秋雨 台揚 必應 新利虹 東訊 科定 國光生 華邦電 三能-KY 智邦 福貞-KY 錸德 基勝-KY 英業達 波力-KY 華碩 東哥遊艇 倫飛 泰昇-KY 菱生 政伸 震旦行 吉源-KY 虹光 威盛 研華 漢唐 浩鑫 國碩 友達 銘旺科 互盛電 統懋 翔耀 太空梭 兆勁 聯發科 敦吉 盟立 麗臺 志聖 吉祥全 聯陽 憶聲 禾伸堂 增你強 佰鴻 智原 科風 健鼎 台灣大 鈺德 力特 喬鼎 日電貿 聯傑 正達 晟鈦 聯德 同泰 新世紀 誠研 台勝科 誠創 嘉威 聯合再生 力銘 亞太電 達能 隆達 太極 臻鼎-KY 誠美材 科嘉-KY 敦南 松翰 慧友 鎰勝 悠克 富爾特 友勁 百一 捷泰 佳必琪 詮欣 聯茂 精誠 天瀚 迅杰 台表科 華上 光麗-KY 元晶 安集 捷敏-KY 動力-KY 南電 陞泰 華冠 達方 勤誠 裕豐 寶徠 皇昌 裕民 陽明 中航 漢翔 六福 柏文 京城銀 新光金 永豐金 上海商銀 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 台汽電 寶成 福興 中視 秋雨 中聯資源 新利虹 國光生 承業醫 羅麗芬-KY 三能-KY 億豐 東哥遊艇 政伸 鈺齊-KY