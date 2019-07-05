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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧07月04日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      211659  
00677U 富邦VIX             160321  
2408   南亞科               35507  
3037   欣興                 35393  
00633L 富邦上証正2          32916  
2344   華邦電               32157  
00632R 元大台灣50反1        30394  
3481   群創                 28920  
2891   中信金               27278  
2337   旺宏                 24775  
2888   新光金               24051  
2883   開發金               22359  
2492   華新科               22064  
3049   和鑫                 21551  
00672L 元大S&P原油正2       20515  
2834   臺企銀               20326  
2449   京元電子             19555  
2890   永豐金               17513  
2330   台積電               17481  
1101   台泥                 17097  
2881   富邦金               16219  
2618   長榮航               15965  
2409   友達                 15960  
3673   TPK-KY               15880  
3017   奇鋐                 15598  
6153   嘉聯益               15268  
2481   強茂                 14707  
2317   鴻海                 14276  
2371   大同                 13514  
2603   長榮                 13337
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