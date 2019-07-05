台北‧07月04日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 211659 00677U 富邦VIX 160321 2408 南亞科 35507 3037 欣興 35393 00633L 富邦上証正2 32916 2344 華邦電 32157 00632R 元大台灣50反1 30394 3481 群創 28920 2891 中信金 27278 2337 旺宏 24775 2888 新光金 24051 2883 開發金 22359 2492 華新科 22064 3049 和鑫 21551 00672L 元大S&P原油正2 20515 2834 臺企銀 20326 2449 京元電子 19555 2890 永豐金 17513 2330 台積電 17481 1101 台泥 17097 2881 富邦金 16219 2618 長榮航 15965 2409 友達 15960 3673 TPK-KY 15880 3017 奇鋐 15598 6153 嘉聯益 15268 2481 強茂 14707 2317 鴻海 14276 2371 大同 13514 2603 長榮 13337
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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