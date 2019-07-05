記憶體緩衝晶片龍頭瀾起發行價確定 每股人民幣24.8元

全球記憶體緩衝晶片龍頭瀾起科技自申請科創板上市後一直受到市場關注，昨 (4) 日，該公司公布其科創板發行價格確定為人民幣 24.8 元 / 股，本益比 38.02 倍，預估募集金額人民幣 28.02 億元。

目前記憶體緩衝晶片產業全球主要有三家廠商，包括瀾起科技、IDT 及 Rambus。瀾起科技市占率逾 40%，位居龍頭；IDT 則為 37%；Rambus 為 6%。

由於記憶體介面晶片需要通過 CPU 廠、DRAM 廠，及記憶體模組廠的認證，因此新進入者的進入門檻高，為該產業建立一道寬廣的護城河。

瀾起科技目前主要客戶包含三星、海力士、美光等一線 DRAM 大廠，該三家企業合計貢獻 72% 營收。

瀾起科技旗下 DDR2、DDR3、DDR4 系列記憶體緩衝晶片大量應用於伺服器領域，在 FBDIMM（全緩衝雙列直插記憶體模組）、RDIMM（寄存式雙列直插記憶體模組）及 LRDIMM（減載雙列直插記憶體模組）均可見到其身影，以滿足高性能伺服器對高速、大容量的記憶體系統的需求。

而記憶體介面晶片屬於數位與模擬混合晶片領域，要求兼具類比晶片設計能力及數位晶片設計能力，因此技術壁壘較高，而產業的高純益率主要來自技術溢價。

此外，瀾起科技在主業外也將營運觸角瞄準 AI、自主可控 CPU。該公司已與 Intel、清華大學聯手推出「津逮 CPU」，目標是資訊安全要求較高的伺服器市場，期待為業務打開新的成長動能。

(資料來源: 瀾起科技招股說明書)

瀾起科技 2018 年營收達人民幣 17.6 億元，歸屬母公司純益人民幣 7.4 億元，純益率高達 42%，在 IC 設計產業中屬於較高水準。2016 年～2018 年，營收年複合成長率 44%，純益年複合成長率 282%。

(資料來源: 瀾起科技招股說明書)

瀾起科技採用 Fabless 經營模式，晶圓製造及封測均外包給協力廠商，其主要晶圓製造代工服務供應商是富士通電子、台積電；封測方面則是星科金朋、矽品。

股東結構中，最大股東為中電控股，其持有 15.9% 股份；第二大股東為 Intel，持股 10%，此外三星也以戰略投資方式持有其股份。

市場評價

中國西南證券預估今年瀾起科技的純益達人民幣 9.8 億元，年增 33%。在考慮 IDT 的歷史估值區間及 A 股 IC 設計產業 2019 年平均 PE 估值水準，預期瀾起科技今年 PE 估值區間為 35X～40X，合理市值人民幣 343 億元～人民幣 392 億元。若瀾起科技發行後股本總數達 11.3 億股，對應價格區間為每股人民幣 30.3 元～人民幣 34.7 元。

東莞證券則是預測瀾起科技今年 PE 估值區間為 34.53X～71.91X，對應價格區間為每股人民幣 25 元～人民幣 52 元。

方正證券則認為瀾起科技今年 PE 估值區間為 30X～35X，對應合理市值人民幣 268 億元～人民幣 312 億元。

