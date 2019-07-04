華為提告美政府禁令違憲 美司法部要求法官拒絕受理

據《彭博》報導，美國司法部週三 (3 日) 要求德州一名聯邦法官，應拒絕華為 3 月對政府所提出的違反憲法訴訟。

華為在 3 月份提告，認為美國禁止聯邦機構採購華為產品，違反了美國憲法。美國政府表示，禁止購買華為並非立法處罰，而是防範中國在這些機構的網路中，取得戰略性立足點。

美國政府在文件中表示，國會議員和眾多行政部門官員長久以來一直擔心，華為有能力幫助中國發起對美國的網路攻擊，因而需要採取行動緩解此一威脅。

德州的訴訟案涉及華為向美國市場銷售設備的能力，與美國政府將華為列入黑名單，並禁止他們向美國供應商購買設備，並非同一件事。

美國總統川普上週末在川習會後表示，在不涉及國安的前提下，可以放鬆對華為的管制，讓美國公司供貨給華為。隨後白宮國家經濟委員會主任庫德洛 (Larry Kudlow) 澄清，美國並沒有「大赦」華為，華為仍在黑名單當中。

白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 週二表示，華為參與 5G 網路仍然是一個國家安全隱憂，但如果有助於說服中國重回談判桌，賣少量低階晶片給華為，並不是一件壞事。

在本次提交德州的訴訟案中，華為主張，2019 年國防授權法中禁止聯邦機構購買華為設備，以及美國國會去年通過的法律，也禁止聯邦承包商使用華為設備，這是濫用權力，在未經聽證會或審判，就實施的制裁，違背了美國憲法中，禁止立法機關對個體進行處罰的規定。

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