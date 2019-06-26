IDC：AFA性價提升 成「企業級記憶體」增長新引擎

IDC 公布最新的中國企業級外部記憶體市場季度報告指出，今年第一季中國企業級外部記憶體市場規模年增率達 11.8%，金額為 6.7 億美元，市場出貨數量為 32690 台；另外 IDC 並指出，今年幾乎所有廠商都會推出後端非揮發性記憶體 (NVMe) 產品，記憶體供應商正在積極推出 NVMe 解決方案。

相比中國企業級外部記憶體市場，全球企業級外部記憶體市場年增只有 5%。IDC 認為中國市場能有雙位數的成長幅度，主要因為數位化解決方案及第三平台技術應用的推動。大量的數據創建，收集，處理，分析和儲存仍然是數位化轉型的關鍵基礎。

以最新 Q1 中國記憶體市場的市占率來看，華為排名第一，市占率達 17.4%；戴爾 EMC 則排名第二，市占率 11.6%；H3C 則是以 9.8% 的市占排名第三。

(資料來源: IDC) 鉅亨網製圖

以產品價格來看，中國市場的企業級外部記憶體產品單價區間在 1.5 萬美元～10 萬美元間為市場主流，占整體市場約 59.3%，在這價位區間華為、H3C 等中國廠商有較強的競爭優勢。

但價格超過 10 萬美元的市場，則是戴爾 EMC 天下。至於價格小於 1.5 萬美元的市場，則是以海康威視市占奪冠。

不過如果擴大至全球企業級記憶體市場來看，市占排名前三名分別為戴爾、HPE、NetApp，比重分別為 22.2%、17.3%、6.7%。聯想則排名第五，華為排名第八。

IDC 指出今年第一季全快閃陣列（AFA）仍然是一個關鍵的成長領域，年增 50.3%，市占率達到 14.3%。隨著快閃記憶體變得越來越便宜且密度提升，使得 AFA 用於一般工作已漸漸普及。同時，市場對混合式快閃儲存陣列（HFA）的需求也保持強勁。

目前傳統硬碟（HDD）使用率逐年下降，主要因為 AFA 和 HFA 的性價比提升。

IDC 表示，觀察到，AFA 不僅被應用於有針對性的高性能工作負載中，也開始向下滲透至一般工作，並快速擴散。IDC 預測，2019 年 AFA 市場成長率將達 60%，規模約 8 億美元。

IDC 中國高級分析師楊昀煦表示，今年幾乎所有廠商都會推出後端非揮發性記憶體 (NVMe) 產品，年底會有少部分記憶體產品陸續開始支持前端 NVMe，記憶體供應商正在積極推出 NVMe 解決方案，以鼓勵現有和潛在客戶採用最新和最佳的解決方案。