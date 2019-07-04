【華冠投顧】台股風險未除!小心再小心!



周一台股大漲噴出來到 10914 高點，告訴大家要… 獲利調節，股票換現金，結果… 週二下跌 30 點，昨日大跌 121 點，今日反彈小漲 32 點，收 10775 點，成交量縮至 972 億元，昨日大跌今日小漲，大盤沒事了嗎?

就技術面跟大家談談

1. 昨日跳空缺口 10843 點未回補

2. 昨日高點 10821 點未過

3. 周一大量區全部套，低點未站回

4. 今漲被市場遺忘的被動元件… 會不會是最後一棒?

台股從 10227 低點漲到 10914 高點，已漲一段時間與幅度，現在最好回跌修正，替年底選舉行情做準備，漲勢看支撐，跌勢看壓力，今日雖漲，但壓力未過，即使再過前高，我告訴大家仍會形成高檔被離走勢，台股風險未除，不得不小心，切勿亂躁進，亂槍打鳥，! 建議大家多握現金，持盈保泰! 小心: 月線 10683 點與季線 10698 點位置很重要，一旦跌破將兵敗如山倒。

強勢股: 九豪 (6127)，鉅明(8928)，凱碩(8059)，太醫(4126)，強茂(2481)，敦南(5305)，鎧勝 KY(5264)，宏觀(6568)，應華(5392)，鈞寶(6155)，長園科(8038)，訊聯(1784) 等，弱勢股: 所羅門 (2359)，佳龍(9955)，高橋(6234)，易華電(6552)，光群雷(2461)，健策(3653) 等。

林驛銘

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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