【豐銀投顧】市場人人有鈺太，問題誰才最早講？

◆盤勢分析

6679 鈺太這檔股票已創下波段新高了，市場上許多人開始推薦這檔股票，好像自己是最早推介、最早買進的。但如果在網路上鍵入鈺太股名及自稱有這檔股票的人，就可以查出其推介最早的時間。筆者有自信且可以讓大家印證，若大家輸入鈺太、李世新，就可查出筆者早在今年 2/11 日時就已經介紹過 6679 鈺太這檔股票了，當時筆者看法是: 該公司生產的微機電系統（MEMS）麥克風是台灣第一大，其中筆電用的 MEMS 麥克風，在全球筆電市場處於第三大供應商。目前該公司的產品，主要可以廣泛用在耳機、手機、筆電、醫療級助聽器、智慧音箱，甚至網通與車用領域。鈺太在筆記型電腦市場，主要是供貨給 Dell、HP、華碩、宏碁及聯想等品牌廠，同時也打入 Sony 智慧手機供應鏈，去年出貨量約落在 8,000 萬至 9,000 萬套，也都是可以留意的標的。

筆者不喜歡馬後砲，有時常常甚至在文章中自認自己不厲害。但事實就是事實，全市場最早看好鈺太的，正是筆者。如今看到帶家族成員的人經過長時間的佈局，再看到股價今天開花結果，筆者感到很欣慰。至於其他的人也說他們有，筆者也不在意了，只願大家都有賺到錢就可以了。指數目前來到這邊，對操作期貨的人來說其實難度不小，許多人不看好，認為美國的財報週應該不會太好看，確實以目前的情況來看，美國企業恐怕不會太好看。但這不代表台股就沒題材，相反的，台股可能會朝「指數空間有限、個股表現為主」的路走。

指數因為除權息的關係蒸發上百點，還會繼續蒸發下去，因此在這邊做期貨多單的人是被不公平的規則綁住的。但放空就好賺嗎？昨天還有人說仙人指路，今天馬上被軋！因此與其想著要做期貨，何不往風險較低的股票來發展呢？七月電子股或許會受美國財報的影響，但七月即將開始的生技月，是不是機會很大呢？另外像是散熱的雙鴻、TYPE C 題材的祥碩、及 6245 立端，也都是各擁題材的好標的，之後我們再為您追蹤，祝操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師

