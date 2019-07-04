風險投資家：特斯拉Q2交車數據很棒 但基本問題什麼也沒改變

知名科技風險投資家 Roger McNamee 週三 (3 日) 表示，特斯拉 (TSLA-US) 交車數據優於預期，這可望為公司爭取到一些時間，但解決基本面上更多問題恐怕不是一時半刻的事。

McNamee 認為這一季並沒有解決任何事，只是數據遠優於大眾預期。

特斯拉周二公布交車量和產量數據，第二季交車 95200 輛，較第一季增加 51.1%，生產量 87048 輛，打破華爾街預期。

眾所矚目的 Model 3 車款交車 77550 輛，也超越分析師原估計的 74100 輛，另外 Model S 房車和 Model X 運動休旅車合併交車 17650 輛，也高於分析師預期的 16600 輛。

這些數據激勵週三股價開盤前電子盤漲幅到 8%，開盤後終場收漲 4.61% 至 234.90 美元。

「作為分析師，我不知道我們知道得夠清楚沒，但這比我們幾週前料想的狀況好得多。這顯然是很棒的數字，因為第一季的數據很合理令人擔心需求狀況，而需求狀況基本上就是特斯拉的可行性。」McNamee 說道。

但 McNamee 警告，如果特斯拉想以車廠身份「存活」下來，就必須改善一些基本面，例如製造和預測等。

自從第一季表現疲弱，僅交車 6.3 萬輛，遠不如預期的 7.6 萬輛之後，馬斯克領導的特斯拉團隊就一直飽受批評，華爾街分析師也陸續下修特斯拉目標價，例如瑞銀上週五將其目標價調降 20%。

此外，特斯拉高層也不斷離開，週一特斯拉生產總監 Peter Hochholdinger 遭對手 Lucid Motors 挖角。

McNamee 認為，改變這些基本狀況需要很多紀律，是大工程，「特斯拉正在實現這目標，但其方式卻會引起投資者巨大心痛。」

華爾街轉看獲利

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 研究報告認為，雖然先前已有許多「外洩」的資訊透露這一季交車量可能會創紀錄，但「我們也沒聽聞哪個投資者曾料到交車量如此之高。」

「這其中一大重點就是，電動汽車的需求真的開始上升了。」

投資者現在想知道的是，這樣的季度表現未來還能再見，或者僅是曇花一現，同時，他們也想確認，特斯拉是否犧牲利潤，才換這樣的生產量表現。

Bernstein 週三研究報告指出，「特斯拉今年可能會有一兩季過度生產，如果這些過剩的產量最終只變成庫存，那對投資者來說毫無意義。」

券商 Wedbush 分析師 Dan Ives 認為，Model 3 的交車數據是「特斯拉未來幾年成長故事的關鍵。」

但可以肯定的是，特斯拉車的買主失去了部分稅務減免的補貼，因此特斯拉整個季度幾個車款也降價刺激買氣。

原本特斯拉車買主享有 7750 美元的聯邦稅務抵免優惠，自週一起降為 1875 美元，馬斯克甚至在推特上提醒大家「欲購從速」，部分分析師認為這應該會造成特斯拉的獲利壓力。

瑞銀分析師 Colin Langan 報告指出，「第二季交付數據優於預期，但這不會改變我們謹慎看待特斯拉第二季獲利的觀點。因為第二季交付能優於預期，是靠著降價、更多 Model 3 便宜版能交付、聯邦電動車稅務抵免政策快到期等因素推升，而特斯拉降價之舉可能會壓縮獲利。」