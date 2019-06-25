福衛七號順利升空 台首度自主研發操控系統 台廠天線跟著上太空

首度使用台灣自主研發的衛星操控系統，「福衛七號」今 (25) 日台灣時間下午 2 點 30 分順利發射升空，國內廠商芳興科技製作的天線，也跟著一起上太空，再次驗證台灣太空工業實力，而這也是台美近 10 年來最大的科技合作案。

目前福三已經超過除役年限，台灣國家實驗研究院國家太空中心與美國國家海洋暨大氣總署，在 2010 年簽署福衛七號計畫合作協議，總經費達新台幣 64 億，由雙方各負擔一半，延續福三任務。

福衛七號操作指揮官蕭文宗表示，衛星操控系統大致分為軌道軟體、衛星操控軟體和排程軟體 3 部分，這次發射的福衛七號，首度使用國內自行研發的衛星操控軟體與排程軟體。

蕭文宗指出，太空中心與新鼎公司攜手研發，經過 6 、 7 年努力才終於成功，徹底擺脫長久以來受制於國外操控軟體限制與技術支援，建立國內地面衛星操控大型軟體系統的自主能力。

衛星天線則由芳興製造，是唯一跟著福七上太空的國內元件，芳興 2016 年併入勝利微波，專案管理部協理干明均強調，衛星天線的環境檢測非常重要，以福五、福七為例，露出在衛星外面的天線，要能承受正負 100 度至 110 度的高低溫，也要能承受上太空的劇烈搖晃，非常講究天線品質的穩定性及可靠性。

芳興科技公司規模不大，卻是台灣的隱形冠軍，目前除了韓國、新加坡、阿拉伯大公國已採購芳興科技天線產品外，連烏克蘭也來電詢問。

芳興科技總經理李袗華認為，貝佐斯、馬斯克等企業大亨很早看到太空技術的發展潛力，因此 Blue Origin 、 SpaceX 等太空公司應運而生，而未來 5G 發展也必須仰仗衛星，台灣太空產業打入國際市場勢在必行。她說，「機會已經來了，但要提早布局」。

太空中心預計發射後約 91 分鐘，衛星將開始與火箭分離， 6 枚衛星完全分離歷時約 16 分鐘，分離後的衛星軌道高度約 720 公里，以傾角 24 度繞行地球。

福衛七號未來不只能幫地球量體溫，還能一併量測濕度、壓力、電子密度等物理參數，預測颱風路徑的準確度更可提升 10% 。