【新光證券】盤前分析



◆盤勢分析

越南加工洗產地，美國商務部宣布，將部分來自台灣及南韓的鋼鐵產品，徵收最多 456% 的關稅；美國威脅對總值 40 億美元的歐盟貨品加徵關稅，市場擔心貿易戰永無止境，預期全球經濟將走緩，避險資金推高美債價格；石化業恐向下循環，四寶全貼息；輝達證實 7 奈米 GPU 轉單三星，市值王丟單確定；潤寅詐貸案影響持續；3 日台股在多重利空打擊下，跳空開低走低，類股跌多漲少，令大盤失守五日及十日均線，終場加權指數收在 10743.77 點，跌 121.35 點或 1.12%，成交額 1127.14 億元。 OTC 指數收在 139.25 點，跌 0.87 點或 0.62%，成交額 392.31 億元。

壞消息一窩蜂，3 日台股失守 10800 點關卡，日量減少逾 7%，十日線轉為向下，技術面出現減弱訊號。籌碼方面，自營商 (自行買賣)、投信及外資同步賣超，其中外資於期貨部位亦偏空操作。由於白宮經濟顧問庫德洛表示，華為仍在實體名單上，將嚴格管控可能的國安問題，沒有大赦說法。且僅有低階且國外也可以買的商品才能出口華為，對華為實質幫助不大，消息令連漲四日的費半指數重挫，台股電子股亦大跌 1.66%，考量貿易戰烏雲未散，外資連二日賣超，台股恐向季線修正，建議降低持股保守操作。

