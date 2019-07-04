台股盤前－預期降息消息激勵美股創波段新高 台股力守站穩季線

美股在預期 Fed 將降息的消息激勵，道瓊指數大漲 179 點，創下波段新高，台股昨 (3) 日則受亞股普遍回檔觀望、台積電客戶轉抱三星影響，加權指數終場下跌 121.35 點、收在 10743.77 點，成交值 1117.32 億元，今將力守站穩季線。

美股因獨立紀念日 (4 日) 將休市一天，昨 (3) 日也提早收盤，四大指數表現，道瓊指數上漲 179.32 點或 0.67%，收 26966 點，創下波段高點；那斯達克指數上漲 61.14 點或 0.75%，收 8170.23 點；標普 500 指數上漲 22.81 點或 0.77%，收 2995.82 點；費城半導體指數下跌 6.34 點或 0.43%，收 1470.49 點。

美國商務部認定台、韓耐蝕及冷軋鋼品，透過在越南「輕加工」，藉此規避關稅，台廠最高恐面臨 456% 關稅，包含燁輝、裕鐵、欣建、中鴻、盛餘等台廠特定抗腐蝕性鋼品業者都遭點名，但鋼鐵公會及國內鋼廠高層均認為，國內業者沒有刻意規避的需要，可能是越南加工業者使用台灣底材的比重較高而受波及，會再了解詳細產品的稅號名單。

另外，傳出蘋果將正積極打造新款可折疊 iPad，以對抗微軟傳聞中要推出的雙螢幕 Surface，市場看好，若蘋果推出折疊 iPad，吸引消費者目光，將帶動相關台廠供應鏈成長動能，包含機殼廠可成、觸控模組廠 GIS-KY 業成、TPK-KY 宸鴻，折疊 iPad 傳出最快明年推出，不過蘋果、供應鏈並未證實此消息。

諾基亞昨舉辦 5G 論壇，大中華區總裁馬博策 (Markus Borchert) 親自出席與台電信業高層見面，積極搶攻 5G 商機，目前諾基亞在全球已拿下超過 42 張 5G 商用訂單，預期能持續帶動鴻海集團與相關零組件廠台揚、昇達科出貨成長，諾基亞也積極接洽台灣五大電信商，不過談及台灣 5G 發展現況，則呈現製造業熱、電信冷的狀態。

G20 川習會後傳出美國總統川普允許美國企業繼續向華為供貨，但根據外電報導，華為仍在美國實體清單之列，美國企業若要出售產品給華為，仍需按照「默認為不予許可」來處理，相關華為供應鏈台積電、大立光、穩懋恐持續受影響，而華為創辦人任正非也首度回應表示，很願意繼續從美國企業購買產品，但將繼續降低對美國供應商的依賴。

此外，今日除權息個股有包含南亞科、富邦金、開發金等 37 檔股票，預估影響大盤指數約 20.7 點。

法人指出，川習會僅讓美中貿易戰暫緩，並未完全停火，市場逐步回歸理性，今留意大盤是否能守穩季線，建議投資人短線可關注中小型電子股、有生技月題材的生技個股，或 6 月營收成長個股。