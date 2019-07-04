盤前財經大事搶先讀2019年7月4日

今日操盤前瞻

美股休市一日

除權息：富邦金、開發金、世界、南亞科、偉詮電、奇力新、精測、大億、和大、東聯、宏碁、冠德、雲品、瓦城、六角等

新股掛牌：機光科技

白宮經濟顧問庫德洛：最快下週中美重啟談判

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週三 (3 日) 表示，中美代表將在未來一週舉行會議。庫德洛受訪時表示，「接下來這週，將認真進行這些談判。」閱讀全文...

美中貿易只是暫時休兵 聯準會第 4 季降息機率仍高

美中貿易戰拖累全球經濟成長動能，市場對聯準會降息抱持高度期待，儘管美中貿易戰因暫時休兵使局勢緩解，但宏利投信認為，聯準會貨幣政策將朝溫和寬鬆邁進，預計第 4 季就會降息。閱讀全文...

〈海外資金專法拍板〉預計最快 Q4 上路 三道關卡防堵炒作不動產

立法院臨時會昨 (3) 日完成「境外資金匯回專法」法案三讀，拍板資金匯回專戶優惠稅率，值得注意的是，為避免資金趁勢炒作不動產，專法條例設下三道關卡防堵炒房，包括：禁止投資不動產、禁止投資 REITs、企業購置自用不動產須持有一段時間才能出售。閱讀全文...

因應日出口限制 南韓將砸 8.54 億美元開發本土晶片供應

據外電報導，在日本收緊對南韓一些高科技材料的出口限制後，一位韓國執政黨資深議員在週三 (3 日) 表示，韓國政府計畫每年投資 1 兆韓元 (8.5441 億美元) 用於開發和生產本土的晶片材料和設備。閱讀全文...

德國 10 年期公債殖利率 恐首度跌破歐洲央行存款利率

根據《彭博社》報導，對歐洲央行 (ECB) 將祭出貨幣寬鬆政策，提振通膨和經濟成長的預期，使德國 10 年期公債殖利率今 (3) 日續跌，恐出現首度跌破 ECB 存款利率的情形。閱讀全文...