本月初，科技巨頭 IBM 證實將裁員 1,700 名員工，約占全球員工總數 1%。針對此消息，匿名人士向媒體透露，「裁員名單中，僅有極度少數的顧問和業務來自區塊鏈部門，其開發製作團隊則完全不受影響。」

雖然 IBM 拒絕透露有關裁員對區塊鏈開發有無具體影響，但 IBM 區塊鏈技術副總裁 Jerry Cuomo 表示，「區塊鏈技能是我們優先考慮的事項…… 我們正全力以赴發展區塊鏈，且有意繼續成長下去。」

IBM 當時在一份裁員聲明中提到，「我們正在重新調整團隊，以配合我們對 IT 市場高價值細分市場的關注。我們同時也會在關鍵的新領域積極招聘人才，為我們的客戶和 IBM 創造價值。」

由此可知，IBM 現在仍有 7,705 個職缺仍在開放招聘中的原因，尤其是在澳洲和印度等地的區塊鏈職缺更是偏多。近年來，IBM 投入許多資源實施企業轉型，努力將業務領域轉向雲端運算、認知軟體、AI、區塊鏈等領域。

因此，這次的裁員也可以將其視為 IBM 企業轉型的戰略之一，逐步將不合時宜的人員配置淘汰，補上發展新事業所需的人才。

為了跟 Microsoft Azure 以及 AWS 競爭，IBM 先前以 340 億美元收購的軟體開發商 Red Hat 也收盤將至。消息人士表示，這意味著 Red Hat 13,000 名人員將加入 IBM 的 Hybrid Cloud 部門，跟區塊鏈團隊一起工作，因此可能會導致區塊鏈團隊在不久的將來發生更多變化。

這篇文章 消息人士：IBM 區塊鏈開發團隊在裁員風波中倖存 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』