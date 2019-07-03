再遇阻攔！美國國會要求臉書暫停Libra加密貨幣開發

鉅亨網編譯凌郁涵 2019年7月3號16點0分

臉書 (FB-US) 發行加密貨幣的計畫又再度受到反對。美國國會議員週二 (2 日) 要求臉書停止該公司加密貨幣計畫 Libra 及數位錢包 Calibra 的開發，直到國會和監管機構有時間調查該產品對全球金融系統可能帶來的風險。

「由於臉書擁有 20 億以上用戶，佔全球四分之一以上的人口，因此臉書及其合作夥伴必須立即停止實施計劃，直到監管機構和國會有機會審查這些風險並採取行動。」公開信中寫道。

美國國會在昨日發出了一封公開信給臉書高管，要求該公司暫停開發加密貨幣相關的兩項服務。眾議院金融服務委員會主席 Maxine Waters 表示：「如果這類的產品和服務沒有受到適當的監管，可能會危及到美國和全球金融穩定的系統性風險，且產品中的漏洞很可能被有心人是利用或掩蓋，因為其他加密貨幣、交易所和數位錢包已經存在。」

公開信中表示，雖然臉書已經發表該項計畫的白皮書，但是有關加密貨幣 Libra 和數位錢包 Calibra 開發的動機、潛在用途和安全性等資訊卻是有限的，明顯存在風險且缺乏監管保護。眾議院金融服務委員會也計劃於 7 月中舉行聽證會進行相關審查，理由是擔心該產品可能帶來的數據隱私風險。

對此，臉書發言人在週二回應表示：「我們期待與立法者合作，因為這一切過程將讓計畫向前發展，我們也會即將舉行的眾議院金融服務委員會聽證會上回答所有相關問題。」