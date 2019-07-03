步步籌謀代幣化證券交易Gemini 傳將申請經紀自營商牌照

外媒《CoinDesk》消息指出， Winklevoss 兄弟所創辦的加密貨幣交易所 Gemini 計畫向美國金融業監管局（FINRA）申請為經紀自營商（Broker Dealer）。

同時，這也將是 Gemini 成為一家合規「替代性交易系統」（Alternative Trading System）所佈局的首步棋，以便能在其平台上開放代幣化證券交易。

目前，Gemini 正與代幣化證券合規平台 Harbour 合作，允許機構投資者使用 Gemini 的穩定幣 GUSD 購買證券，並通過 GUSD 獲得以美元計價的股息。如今，Gemini 打算在自身的平台上促成此類證券交易。

今年 2 月，Harbour 執行長 Joshua Stein 表示，儘管日趨嚴格的監管環境曾於 2017 年導致市場狂熱消退，但經紀人、家族辦公室和投資銀行仍對代幣「感興趣」。

近日，一位熟悉 Gemini 業務運作的消息人士向 CoinDesk 透露，目前正在執行的計畫是為了允許來自 Harbour 等外部平台的證券能在 Gemini 上進行交易，但要獲得相關牌照需耗時良久。

迄今為止，FINRA 似乎不太情願批准加密貨幣相關的公司作為經紀自營商。據報導，該組織目前已接獲多達 40 項申請，當中甚至有公司已等待超過 14 個月的時間。

Gemini 最初是在 2015 年獲得紐約金融服務部（NYDFS）核准成為數位資產託管機構，但此牌照僅允許 Gemini 向從事加密貨幣交易的公司提供托管服務。反之，FINRA 的經紀自營商牌照則將允許 Gemini 充當證券交易場所。

圖片來源：

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