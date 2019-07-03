推國車國造 高鐵、工研院、台車斥7.63億元合作軌道設備

國車國造邁大步，台灣高鐵（2633-TW）今 (3) 日宣布，與工研院、台車簽約，合作打造「轉向架走行測試設備」及 3 輛「柴液型調度機關車」，共斥資 7.63 億元，預計 2022 年 1 月啟用。

這兩項重要軌道維修設備開發合作案，是由台灣高鐵董事長江耀宗、工研院院長劉文雄、台灣車輛董事長蔡煌瑯代表簽約，交通部部長林佳龍以及經濟部部長沈榮津也共同出席。

高鐵與工研院合作研發「轉向架走行測試設備」。江耀宗表示，這項設備可在未來完成轉向架檢修及列車大修作業後，進行時速 300 公里的高速運轉測試，有效提升高鐵列車維修品質及轉向架測試效益。

江耀宗表示，高鐵去年自主維修比率達 90% ，本土物料採購節省成本已超過 3 億元，除了與中鋼合作之外，今年也與台達電、凌群電腦等台廠合作，此外，高鐵與國內塗料廠商歷經 23 個月共同開發後，第一組噴塗國產漆的高鐵列車 5 月下旬正式啟用，可望帶動漆料廠商切入國際市場，持續扮演軌道工業領頭羊。

劉文雄指出，台灣軌道產業有 736 億元產值，其中光是維修運轉就占了逾 200 億元，近年與高鐵合作範圍廣泛，包括機械、資通等 80 多項合作，轉向架是軌道車輛重要零件，測試維修技術上相當複雜，目前只有日本、德國、中國具有相關技術，而台灣將成為全球第 4 個擁有相關技術的國家，並將「轉向架走型測試設備」結合系統整合及自動化、大數據、 AI 分析等應用，可作為高鐵預防性維修基礎，工研院未來將與高鐵進一步合作打「國際盃」。

高鐵向台車公司採購 3 輛「柴液型調度機關車」，江耀宗表示，這是由台車依高鐵維修需求打造，提供專業整合、設計及製造，新製機關車配有雙駕駛室，不僅可提升機廠內工程車列車的調度效率，遇緊急狀況時，還可執行 700T 列車救援任務，台車預計 3 輛「柴液型調度機關車」將在 2021 年 12 月底前如期交給高鐵，提供調度使用。

交通部目前已成立鐵道產業會報，未來將成立軌道技術研究暨驗證中心。林佳龍表示，國車國造是國家政策，樂見看見高鐵有 1+1 簽約項目，未來軌道產業可攜手合作，提升、整合台灣隊，讓軌道產業能國產化自主性、甚至產業能量可輸出國外。