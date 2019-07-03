〈外商風電在地化〉與台塑合資公司供應風機葉片材料 預計2020年前擴增5條產線

MHI Vestas Offshore Wind 今 (3) 日宣布，與上緯投控 (3708-TW) 簽署採購合約，上緯與台塑企業合資的上偉 (江蘇) 碳纖複合材料公司，將供應製造風機葉片使用的材料，預計 2020 年底前，投入 5 條碳纖維拉擠產線，年產能可望超過 120 萬米，每年產值可達 6 至 10 億元。

上緯與台塑企業合資的上偉 (江蘇) 碳纖複合材料公司，台塑持股 18%、上緯持股 82%，主要產品為熱塑型碳纖材料、碳纖風電材料及輕量化車用碳纖材料，將成為亞洲第一家提供 MHI Vestas 全球風機材料的企業。上緯投控董事長蔡朝陽表示，為供應與 MHI Vestas 的葉片材料合約，將與台塑評估規劃在台的碳纖維板材生產基地。

在碳纖維複合材料產能上，蔡朝陽表示，預計 2020 年底前，將投入 5 條碳纖維拉擠產線，年產能可望超過 120 萬米，預估每年產值可達 6 至 10 億元，並將提供超過 65 個高階工作機會，以因應未來國內離岸風電國產化需求。

蔡朝陽也說，新投入的 5 條碳纖維拉擠產線，僅供應國內訂單需求量，而 MHI Vestas 也說要帶上緯走到全世界，未來訂單量將會非常龐大。