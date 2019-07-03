不堪虧損！大鵬灣BOT公司要終止契約 估資遣113員工

大鵬灣國家風景區承接 BOT 案的大鵬灣國際開發公司，因不堪虧損，昨 (2) 日晚間突然宣布與鵬管處終止雙方 BOT 契約，並已向屏東縣政府提出大量解雇申請書，預計資遣 113 人。

大鵬灣國際開發公司表示， 2004 年 11 月底與交通部觀光局鵬管處簽立「民間參與大鵬灣國家風景區建設（BOT）開發經營契約書」，但因水汙及鵬管處沒有誠意改善導致招商困難，無奈僅得於今年 3 月 13 日終止雙方 BOT 契約。

大鵬灣公司指出，政府對大鵬灣風景區外汙水直接排入灣域的問題始終沒能解決，至今沒依約設置「廢水截流系統工程」，導致大鵬灣水質污濁、氣味不佳，影響遊憩意願，且怠於取締灣域內非法佔用航道從事漁撈的管筏、未經公司同意自行在開發區土地上興建橫亙全區排水箱涵等，因而影響招商。

大鵬灣公司與鵬管處的 BOT 契約簽到 2058 年，公司高層日前曾指出營運虧損已達上億元。對此，鵬管處表示，終止契約並不是單方面就能決定，鵬管處與大鵬灣公司今年 2 月與 5 月就爭議處理協調過 2 次，目前正向中華民國仲裁協會提出仲裁。

大鵬灣公司已營運 15 年，至今仍是全台灣最大的遊憩區 BOT 開發案，大鵬灣國際賽車場也是台灣唯一一座 FIA G2 等級的賽道。而今年 2 月 19 日至 3 月 3 日在大鵬灣舉辦燈會，被喻為「史上最美台灣燈會」，沒想到才結束 10 天，大鵬灣公司就提出終止 BOT 契約。

交通部長林佳龍今 (3) 日表示，今年台灣燈會後看到大鵬灣很好條件，可以成為國際觀光旅遊聖地，整個大鵬灣有三區，目前開發集中在一區，會做整體規畫，希望留住原來投資業者，再積極招商，讓大鵬灣開發能更全面。

屏縣府勞工處長林德輝表示，大鵬灣公司 6 月 28 日向縣政府提出大量解雇申請書，因要終止與鵬管處原有合約議定的相關營運行為而提出，預計將解雇 113 名員工，依「大量解雇法」必須支薪到 8 月 28 日。