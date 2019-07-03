盤前財經大事搶先讀2019年7月3日

今日操盤前瞻

美國 5 月耐久財訂單

歐元區 6 月綜合 PMI

中國月財新綜合 PMI

法說會：飛捷

除權息：南亞、東元、藍天、創見、華固、晶豪科、全國電、潤泰材等

川普擬對 40 億美元商品加稅 歐盟：願意與美談判

美中貿易戰甫休兵，川普政府的關稅大刀又砍向歐盟，為報復歐盟補貼空中巴士，對美國貿易造成的傷害，美國貿易代表辦公室 (USTR) 提出 89 項稅目的追加關稅清單，規模約 40 億美元；對此，歐盟昨 (2) 日表示，願意與美方談判。閱讀全文...

美債殖利率創兩年新低 但為何標普同時創新高？

週二 (2 日) 美國 S&P500 指數創下歷史新高的同時，美債殖利率也創下兩年新低，反映市場對全球經濟前景的悲觀與貿易戰持續圍繞的影響下，對央行降息的期待結果，使股債同步上漲。閱讀全文...

〈長榮罷工〉營收損失逾 20 億元 本周起將招國籍空服員 200 人

長榮航 (2618-TW) 昨 (2) 日公告，罷工至今累計損失營收已達 23.6 億元，而傍晚最新宣布，因應運能需求，今年國籍第一次空服學員招募作業將於本周開始，此次預計招募人數約 200 人，預定自 11 月起分梯次報到。閱讀全文...

〈楊金龍開講〉憂資金回流炒房炒股 對雙率有挑戰

台灣央行總裁楊金龍昨 (2) 日指出，資金回台是機會也是風險，若資金大舉回流沒有妥善運用，恐進一步壓低國內利率水準，甚至流向房市或金融性操作，不利金融穩定，同時，台幣也會因資金大量匯回，面臨升值壓力。閱讀全文...

〈潤寅傳詐貸〉不只詐貸 66 億元 13 家銀行總授信曝險 79.71 億元

老牌貿易商潤寅實業爆出詐貸案，傳出有 13 家銀行踩雷，金管會昨 (2) 日統計，潤寅對 13 銀行的授信餘額曝險合計 79.71 億元，其中大多無擔保品，有擔保品僅 9.11 億元。閱讀全文...