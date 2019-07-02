俄能源部長：非OPEC產油國也決定延長減產協議

俄羅斯能源部長 Alexander Novak 周二 (2 日) 表示，非 OPEC 產油國家已經通過將減產期間再延長 9 個月，盼在全球經濟疲軟之際，為油價帶來些許支撐。

以中東地區產油國為主的石油輸出國組織 (OPEC) 周一於維也納召開會議，歷經五小時談判後，各國終於克服歧見達成協議，延長減產期間 9 個月，至 2020 年 3 月。

OPEC 決議公布後，不到 24 小時內，非 OPEC 產油國家也做出了相同決定，一致同意減少原油產量。在非 OPEC 油國的會議前，沙烏地能源部長就對媒體表示，有信心會達成協議。

周二台北晚間，布侖特原油近月期貨下跌 0.15 美元或 0.23%，報每桶 64.91 美元、西德州原油近月期貨下跌 0.15 美元或 0.25%，報每桶 58.94 美元。

布侖特原油走勢 (圖自：Investing.com)

西德州原油走勢 (圖自：Investing.com)

由 OPEC 與其他產油國所組成的能源聯盟，一般稱為「OPEC+」。OPEC+ 從 2017 年就開始陸續減產，因為現今美國石油產量已經超越俄羅斯與沙烏地阿拉伯，如不減產恐怕讓原油供過於求，造成油價大跌。

美國並非 OPEC 或 OPEC+ 成員。在美國對伊朗實施最新制裁後，雖然華府要求沙國增產以彌補伊朗短少的產量，但美國近年也的確石油產量大增。

產油國聯盟聯手減產，可能會讓川普不開心，他已多次要求沙國增產，以協助平抑油價。今年以來，布侖特原油價格已經上漲 25%，主要原因是美國對 OPEC 成員的伊朗、委內瑞拉實施經濟制裁，使這兩國的原油出口大幅減少。