能源盤後—市場擔憂全球需求 期油挫至2週低點 吐光OPEC延續減產漲幅

週二 (2 日) 交易，原油期貨價格大幅下挫，超過日前 Opec 延長減產協議帶來的漲幅，係因市場先前已預期減產協議將延長，所以驚喜不多，反而是全球經濟脆弱以及貿易談判進展令投資者無法擺脫對需求的擔憂

《Sevens Report》共同編輯 Tyler Richey 表示，「週二石油重挫不是因為供應端令人失望的消息或 OPEC + 的進展，而是因為市場對需求端的擔憂加劇。」

「全球經濟數據持續惡化，週一公布的製造業 PMI 數據是最近期看得到的疲弱點。」

8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.84 美元或約 4.8%，收每桶 56.25 美元。週一因 OPEC 延長減產協議，該契約收漲 1.1%。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.66 美元或 4.1%，收每桶 62.40 美元，為 6 月 19 日以來最前月契約的最低收盤價。

原油期貨週一收高後，電子盤也守住漲幅，係因委內瑞拉石油部長 Manuel Fernandez 稱 OPEC 將延長減產協議 9 個月至 2020 年 3 月 31 日。OPEC 也完全支持將 OPEC 與非 OPEC 生產國之間的聯盟正式立下章程。

需求端擔憂加劇

原本中美在上週末的 G20 日本大阪峰會同意重啟貿易談判後，最初舒緩了投資人擔心貿易戰降低能源需求的恐懼，但川普又發表令人憂心的評論，他認為中美任何協議都必須「多有利美方一點。」

在貿易談判發展之際，近期數據暴露全球經濟成長的脆弱性，歐洲、亞洲和美國 6 月份大部分地區工廠活動均放緩。

施耐德電氣資深商品分析師 Robbie Fraser 表示，「對廣泛經濟的擔憂持續籠罩在緊縮的基本面之上，市場對需求端的擔憂拉低了價格。」

他認為市場應該關注每週的美國石油供應數據，「尤其是前 2 週美國原油和產品庫存意外大降後。」API 週二稍晚將公布數據，EIA 則在週三公布報告。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期上週原油庫存下降 370 萬桶、汽油庫存下降 240 萬桶、蒸餾油庫存下降 140 萬桶。

其他能源商品交易

8 月交割的天然氣期貨價格下跌 2.7 美分或 1.2%，收每百萬 Btu2.24 美元。

8 月交割的汽油期貨價格下跌 6 美分或 3.1%，收每加侖 1.870 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格下跌 6.8 美分或 3.5%，收每加侖 1.886 美元。

由於週四適逢美國獨立紀念日，EIA 將提早一日至週三稍晚公布天然氣上週庫存報告。