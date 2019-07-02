6月份PMI數據 vs OPEC延長減產 油價走勢怎麼看？

在世界各地疲軟的經濟數據與石油輸出國家組織 (OPEC) 宣布延長減產消息交互作用下，油價今 (2 日) 出現小幅下跌。

美國西德州中質原油 (WTI) 期貨今日亞洲早盤下跌至每桶 58.85 美元，跌幅為 0.41%，雖然周一 (1 日) 收盤上漲 1.06%，但油價自觸及盤中高點超過 60 美元以來一直呈現下跌態勢。

WTI 油價走勢 (圖：翻攝自 Investing.com)

在越南舉行長達 10 小時的會議後，OPEC 部長們同意延長現有減產協議至 9 個月，並等待非 OPEC 會員國周二的批准。

OPEC 於昨日會議中預計減產協議可能延長 9 個月，但美國、歐洲以及中國等地一系列令人失望的製造業數據破壞了市場對石油需求信心，美元走強也削弱持有大宗商品的吸引力，導致油價出現小幅下跌。

JPMorgan 昨日統計的 6 月份全球製造業採購經理人指數 (PMI) 顯示，6 月份數據僅有 49.4，創下近 7 年新低，且為 2012 年來連續兩個月落至 50 榮枯線下方區間，下行趨勢引發市場對能源需求放緩的擔憂。

國際能源署 (IEA) 與其他市場預測人士下修了原油需求成長預測，需求放緩導致油價持續面臨下跌壓力。

全球原油需求成長趨勢 (圖：IEA)

油價近來受到主要產油國減產、中東局勢緊張的支撐，上個月創下 1 月以來油價新高，儘管俄羅斯與沙烏地阿拉伯先前在減產協議上不同調。不過，波斯灣其他產油國對 OPEC + 延長減產協議的支持，消除了市場對於俄羅斯與沙烏地阿拉柏在減產共識的不確定性。

俄羅斯總統普丁先前在 G20 峰會上表示和沙烏地阿拉伯達成共識，同意將減產協議延長至 6-9 個月。

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