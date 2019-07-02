若貿易談判前景樂觀 分析師：油價可望攀上75美元

石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 決定延長減產協議 9 個月，受此消息激勵，週一國際油價走揚；但分析師認為，油價前景將取決於美中貿易談判進展，若貿易緊張情勢有所緩解，將帶動需求成長，屆時油價可望輕易漲至每桶 75 美元。

台北時間週二下午 5 點 15 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.25%，至每桶 64.90 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.27%，至每桶 58.93 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

美國總統川普和中國國家主席習近平，上週六於 20 國集團 (G20) 峰會上會晤，雙方決定恢復貿易談判，美方無限期暫停對 3000 億美元中國輸美商品加徵關稅，且美國企業可出售「無重大國安問題的設備」給華為。

川普週一透露，5 月一度停擺的美中貿易談判，已經重啟，雙方談判代表透過電話「談了很多」。

研究機構 Energy Aspects 首席原油分析師 Amrita Sen 在接受 CNBC 採訪時稱，中國市場對原油的需求並未減少，只是在企業信心不足的情況下，投資、下單有所趨緩，歐洲也有類似情形。

Sen 強調，美中貿易戰暫時休兵，有助恢復市場信心，帶動石油需求；假設全球石油需求成長幅度，可達每日 100 萬桶，油價可望輕易漲至每桶 75 美元。

OPEC + 本週一、二於維也納開會，決定延長減產協議 9 個月，受此消息影響，昨日油價收高，但對供給過剩的疑慮，使漲幅收斂。

週一布蘭特原油期貨收漲 0.49%，報每桶 65.06 美元；西德州原油期貨收漲 1.06%，報每桶 59.09 美元。