【華冠投顧】台股已『身經百戰』，其『耐衝擊』能力相當強勁；續多！

上周六，眾所矚目的『川習會』結束了！結果真的跟我們之前所預期的一樣，最終是導向樂觀的結局。最後雙方達成協議，同意重啟貿易談判，美方不再對中國出口產品加徵關稅，且對於『華為』，川普也做出了重大的讓步，允許美國公司對華為持續銷售產品。

雙方雖同意恢復談判，但後續須討論的細節問題，仍存在著諸多變數。之前雙方的分歧點依然存在著，所以隨後的發展，會就這麼順利的，一切盡如人意，風平浪靜嗎？大家可先別高興的太早。川普這個人反覆無常的個性，你又不是不知道；因此，這一切仍在未定之天，大家仍須以謹慎的態度來看待這件事為妥！

但話雖如此，若果真再有個變數出現，依據目前反應在股市的現況，後市受影響的程度預估不會太深。因為歷經了一年多貿易戰的衝擊，全球股市已經『身經百戰』，其『耐衝擊』能力可謂相當強勁。

此波，加權指數最高來到 10914，前高 10840 已確定越過了！依據目前多市的凌厲趨勢觀之，接下來前高 11097 有極大機率將再次被站上。

我們持續關注的 2327 國巨，在突破整理區之後，目前位居高檔整理；依據型態研判，上方仍具寬廣空間。另外，2317 鴻海，如預期的出現『失敗頭肩』，後市持續向上發展之趨勢未變，見下圖。



作者：華冠投顧 葉良超 分析師

