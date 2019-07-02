【華冠投顧】台股軋完空單後，小心:反殺多單?



美股昨日上揚，台股昨日大漲噴出激情過後，電子權值股休兵，指數開低震盪，終場下跌 30 點，收 10865 點，成交量 1189 億元，價跌量縮。

美股昨日全面上漲，科技股漲幅最多，川習會面，同意重啟貿易談判，緊張獲得舒緩，不過指數皆開高走低，收黑 K 棒。台股昨日大漲噴出 164 點激情過後，台積電 (2330)，大立光(3008)，鴻海(2317) 等電子權值股休兵，指數開低回跌震盪，不過盤面中小型股活潑亂跳，整體上漲家數大於下跌家數，強勢股方面: 同致 (3552)，訊聯(1784)，矽瑪(3511)，碩禾(3691)，昇陽半(8028)，和鑫(3049)，弘憶股(3312)，國碩(2406)，GIS-KY(6456)，康控 KY(4943)，正達(3149)，全台(3038) 等漲幅逾 5%，弱勢股: 佳龍 (9955)，中釉(1809) 續跌，國建 (2501)，台塑(1301)，大同(2371)，復盛應(6670)，聯詠(3034) 等。

上周三，台股連跌三天，10645 點，告訴您出手，昨日台股大漲噴出 164 點 10895 點，告訴你不要亂追，今日看到吧…. 直接開低回跌震盪…. 何時是買點? 何時是賣點? 這一小波很明顯上周三是買點，昨天大漲噴出開始是賣點，希望大家分清楚買點跟賣點，千萬別亂追高，步步為營，穩健操作。最後提醒:. 軋完空單.，小心反殺多單。

林驛銘

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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