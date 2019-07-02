【華冠投顧】盤後分析：個股表現 散熱模組再創高



◆大盤解讀

正如昨天所言，台股來到頸線區 10900 之上，已經進入 4 月底 5 月初的套牢區，所以要先消化解套賣壓震盪一下，不會馬上攻過去，但是我認為前高 11097 點遲早會過，只是時間早晚的問題而已。若聯準會月底如市場期待降息 2 碼，則台股將挑戰 11270 點。

最近美股四大指數當中以費城半導體指數表現最強，開始走落後補漲行情，這點跟台灣上櫃指數一樣。上櫃指數直到昨天才終於站上季線，今天無懼大盤拉回繼續上攻，已經來到 140 點之上，接下來就是挑戰頸線約 144 點。

截至昨天為止，上市融資僅有 1200 億元，但融券還高達 50 萬張以上，也就是說很多人是一路被軋上來，甚至昨天還在加碼攤平。空頭不死多頭不止，籌碼面也同樣有利於多頭行情的延續，所以投資朋友你千萬不能做錯邊、搞錯方向，否則前波 800 多點下跌沒避開，這波又彈了 700 點，來回已經超過 1500 點之多。

◆操作策略

目前最看好的還是中小型電子股，因為旺季到來以及落後補漲，自 6 月初以來持續看好的散熱模組，今天泰碩 (3338)、雙鴻(3324) 和奇鋐 (3017) 都再創新高，雖然這些股票的 4、5 月營收都在衰退，但 6 月開始營運已經在加溫，而且第三季還會一路向上，即使從分享以來已經漲了 3 成，我認為後面還是有空間，投資朋友要持續留意。

傳產股和金融股方面，雖然有些個股表現還不錯，但已經漲多的要小心回檔，因為資金正在移轉至電子股。不過台灣生技月在月底登場，所以主力會炒這個題材，指標股為連日上攻的中化生 (1762)，至於細胞免疫療法的訊聯(1784)、基亞(3176) 和羅麗芬 - KY(6666)也都有買盤進駐，投資朋友可以多作留意，但資金比重不宜過高，持股重心還是要放在中小型電子股身上。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

