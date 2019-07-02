麥肯錫：亞洲銀行該如何面對這場金融科技風暴？

科技結合經濟的數位金融時代即將到來，亞洲銀行該如何面對這場風暴? 諮詢公司麥肯錫 (McKinsey & Company) 表示，由於經濟成長放緩，加上臉書等科技公司將介入金融界，在競爭日益激烈的情況下，傳統亞洲銀行將迎來新的挑戰。

麥肯錫公司在一份報告中寫道，經過多年的快速擴張，亞洲各地區的銀行現在的營收和利潤增幅逐漸趨緩，同時全球市占率也不斷萎縮。

利潤率下降、資產質量下降和資本成本上升，讓銀行不得不透過併購或結盟的方式，來擴大規模與提升競爭力。

麥肯錫寫道：「許多銀行將陷入困境，效率低的銀行很快會被淘汰」。

亞太地區銀行稅前利潤逐年下滑 (圖片: 彭博)

麥肯錫指出，銀行需要結合新銳科技來提高效率，並抵禦阿里巴巴和谷歌等在「數位貨幣」交易的的威脅。

報告同時指出，金融科技公司可能會將業務拓展至儲蓄和貸款的能力，進一步削弱該地區銀行的市占率。

麥肯錫全球資深董事合伙人 Joydeep Sengupta，同時也是該報告作者之一，提到這類金融科技公司也在壓制著傳統貸方的利息，因為他們不需要花費成本在管理實體銀行分行上。

Sengupta 了一個微眾銀行當例子，這是一家獲得中國媒體產業龍頭騰空擁有的網銀，已擁有超過 400 億美元的貸款組合，凈資產收益率超過 24%。

亞太地區銀行的平均股本回報率已下滑低至全球水平 (圖片: 彭博)

報告顯示，亞太銀行去年全球行業稅前利潤的所占比例微 37%，低於 2012 年的 49%。

麥肯錫認為，亞洲傳統銀行要轉型，必須要開發出能夠追蹤客戶投資決策的數位平台，以適應快速變化的數位金融領域，並進行數據分析。

其中財富管理、零售銀行、小企業貸款和銀行交易業務，將會是未來銀行要專注取得營收的四個主要領域，若發展正確的數位決策，亞洲銀行估計每年可以獲得 1000 億美元的新收入。

此外麥肯錫認為自動化、AI 和數據分析的創新，也可能讓銀行削減 40% 的營運成本。