美股盤中─Fed公布壓力測試結果 銀行股上漲 道瓊上漲逾100點

美國股市週五中場走高，道瓊指數一度上漲逾 100 點。聯準會 (Fed) 公布銀行壓力測試結果，支撑了銀行股上漲。投資人關注美國總統川普與中國國家主席習近平的會晤。

台北時間 00:13

道瓊工業平均指數上漲 68.59 點或 0.26% 至 26595.17。

Nasdaq 指數上漲 30.56 點或 0.38% 至 7998.32。

S&P 500 指數上漲 10.82 點或 0.37% 至 2935.74。

摩根大通，摩根士丹利，花旗集團與富國銀行股價均上漲逾 1.8%。高盛與美國銀行更上漲逾 2%。

這些銀行通過了 Fed 的年度壓力測試，獲准提高股利及進行庫藏股計畫。高盛提高季度股利近 50%，摩根大通亦提高股利 10 美分。

由於投資人等待週六的川習會，股市漲幅受限。

這全球兩個最大經濟體依舊立場堅定，中國商務部呼籲華盛頓取消對華為與其他中國企業的制裁措施，川普則重申若談判失敗，威脅將對所有自中國進口商品加徵關稅。

摩根士丹利執行長高曼週四告訴 CNBC 說，中美兩國的爭議必須和解。他說：「這項爭議對全球經濟具有破壞性影響。貿易協定不是不能改變。」

週五為本月最後交易日。至週四收盤為止，主要指數本月均上漲逾 6%。道瓊創下自 1938 年以來，最大 6 月漲幅。S&P 500 亦創下自 1955 年以來最大 6 月漲幅。

Fed 為今年稍後放寬貨幣政策敞開了大門，支撑了股市於 6 月大幅上漲。本月稍早，Fed 說將採取適當行動，維持目前的經濟擴張。市場因而預期 7 月降息的機率為 100%。

分析師說：「市場預期 Fed 很快會放寬信用。但經濟數據錯綜，尤其是房屋市場數據。我認為市場降息的預期，要較實際行動快許多，Fed 可能會降息一次，安撫市場。下次降息可能要等久一點。」