澳洲央行連兩個月降息 基準利率降至歷史新低1%

澳洲央行週二 (2 日) 宣布，再調降利率 25 基點，至歷史低點 1%，以遏制失業率上升和經濟放緩這兩大問題，此一調整符合市場預期。

這是央行繼上個月 3 年來首度降息之後，連續第 2 個月降息，也是自 2012 年以來的首次二連降紀錄。

在利率決議公布後，澳幣兌美元短線下挫，最低觸及 0.6959，但隨後回升到 0.6977 附近。

澳洲央行總裁 Philip Lowe 上個月已經暗示進一步降息，他表示，這麼做可「支持就業成長」，並對澳洲經濟產生「更大信心」。

Lowe 透過聲明表示，全球經濟前景仍然合理，但不確定性 (很大程度上歸因於中美貿易爭端) 影響了投資。

澳洲第 1 季的經濟成長率為 1.8%，低於趨勢，但央行認為就業成長仍然強勁，而進一步降息，有助於利用經濟中的閒置產能，並使在降低失業上有更快的進展。

央行的其他發言也與上個月類似，即當前經濟主要擔心的是薪資成長率低，以及房價下挫，這使得消費成長放緩。

Lowe 指出，澳洲失業率略升至 5.2%，閒置產能未能進入勞動市場。儘管整體薪資增長仍然偏低，但過去 1 年左右的強勁就業增長，帶來民營部門薪資成長回升，預計接下來還會進一步提升。