美對中科技戰恐刺激中國開發自家晶片 甚至危害美國晶片業

美中之間的貿易紛爭也延伸至科技戰，美政府對中國華為祭出禁令，阻止高科技技術與相關零組件出口到中國。不過有專家認為，在中國無法獲得美國晶片和相關技術的情況下，很可能轉而專注發展自家的人才與技術，並建立同等級科技生態，最終甚至可能危害美國的半導體產業。

「在不依賴美國晶片、操作系統等技術的情形下，中國可能投入大量的資金和人才來建立有自主性的平行生態系統。」創投機構 MSA Capital 管理合夥人 Ben Harburg 表示。他認為，也正是美中之間的科技戰為中國創造了晶片的需求，讓中國轉向開發自家的晶片和技術，在此之前，這樣的需求並不存在。

「儘管目前業界對於沒有美國晶片的代替品感到絕望，但事情已經發生了變化。」Harburg 說道。他也補充表示，MSA Capital 現在的投資主力專注在中國的核心技術，如晶片、核心人工智慧和不依賴美國的公司。

另一方面，Harburg 表認為中國本土半導體產業很可能會對美國晶片製造商帶來傷害，因為中國不僅會在國內推廣自家晶片，同時也會向其他市場推出中國製造的晶片。「像美國的科技大廠蘋果在價格上已將自己定位於非洲等市場之外。因此，如果美國晶片不出口至非洲市場，那麼很可能就輪到中國晶片隨著自家手機進入當的廣大的市場。」

上週末，美國總統川普，將取消政府禁止美國公司向華為銷售產品的決定。不過隨後美國白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 則回應表示，政府同意美企向華為出售產品，但只限於全球皆可購買到的一般商品，並不包含敏感的國家安全相關產品。