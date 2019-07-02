全球經濟剛躲過一顆子彈 但接下來會「變好」嗎？

美國總統川普與中國國家主席習近平同意重啟貿易談判，美國停止進一步加徵關稅，提高了市場風險偏好。全球經濟彷彿躲過了一顆子彈的襲擊，但是已經受到影響的經濟面，接下來有可能因此轉好嗎？

美國對 2500 億美元中國進口品依然徵收關稅，相關的影響依然存在，此外，美國取消部分華為的限制，但川普也表明，直到雙方談判達成更多的協議後，最後才會決定這些中國科技公司的命運。

牛津經濟學家 Tommy Wu 表示，美國與中國重啟談判，不表示雙方在近期內將很快達成共識，考慮到雙方仍可能堅持自己利益的立場，未來的談判仍非常不容易。

川普希望中國開放更多的市場准入，同時減少對中國企業的補貼，使美國等國企業在中國的競爭力能更加公平。此外，智慧財產權也是川普要求的重點。

中國方面則否認美國有關不道德的指控，且未同意對經濟體系進行重大改革，而這是中國黨制之下一直以來的結構。同時，中國在緩解貿易衝擊上，已增加政府支出並減稅。

德國投資銀行 Berenberg 的分析師認為，應該審慎看待中美貿易戰的休兵，去年在巴西舉行的 G20 峰會後，雙方也有正面的結果，但隨即談判又出現破裂，造成新關稅的課徵。

國際貨幣基金組織 IMF 主席拉加德 (Christine Lagarde) 在 G20 上再次警告，今年是 2009 年以來最慢的擴張幅度，投資與貿易成長都是金融海嘯以來最低的。IMF 4 月時，已經下調了全球經濟預測至 3.3%，這是在中美雙方 5 月關稅戰之前。

近期全球貿易壁壘問題加深，關稅的提高，已對全球經濟形成了沉重的打擊，中國的工業產出受到抑制，中國的經濟成長放緩，並導致全球的貿易量下降，許多跨國公司已經尋求降低供應鏈可能風險的機會，但很多科技巨頭仍可能受到的影響。

Berenberg 的分析師表示，美國經濟的穩健是川普選舉的最佳利器，近期美國經濟數據頻頻出現放緩，可能預示川普的態度軟化，要讓經濟回穩一段時間。