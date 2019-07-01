〈美中貿易戰暫歇〉投顧示警留意兩大風險 「萬一」最快要等8月

台股在美中貿易戰暫時休兵後，今 (1) 日上演價量俱揚慶祝行情，指數收在 10899 點，投顧認為，台股在資金行情支撐下，多頭格局不變，但因半導體庫存壓力仍高，加上景氣下行風險尚未解除，預計台股持續箱型整理機率仍高，最快要到 8 月才有機會收復萬一關卡。

第一金投顧董事長陳奕光指出，台股後續是否能繼續上攻要看資金動能，此外，先前華為因應美國封殺，已提前將半導體庫存拉高至年底，現在美國解除禁令後，恐讓半導體陷入消化庫存壓力而出現旺季不旺現象。

美國 5 月對華為祭出封殺令後，美中貿易戰衝突持續升溫，拖累全球股市震盪，促使資金轉進債市避險，在 G20 川習會後美國解除華為禁令，資金轉進股市，主要亞股包括陸股上証指數、日股與台股同步走揚。

陳奕光強調，先前資金搶進債市避險，導致債券價格偏貴、股市價格則相對便宜因而促使資金轉往股市，台股 6 月在歷經兩波大漲後，指數落在 10800 波段高點，估算約有 5000 億元成交量，後續須慎防獲利了結賣壓。

陳奕光指出，台股今天在美國解除華為禁令爆出帶量大漲行情，但從 6 月以來，這波台股漲勢主要靠資金行情支撐，而資金行情最大特色就是「來得快去得也快」，且要注意的是，美國解除華為供貨禁令僅限於手機設備，對於 5G 並未鬆動讓步，因此今天電子股主要由手機零組件群族發動攻勢，後續仍須觀察美國態度而定。

施羅德投信台灣樂活中小基金經理人詹祖光則認為，聯準會鴿派態度帶動資金行情，預期可望延續一段時間，資金操作可望從「賣新興市場、買成熟市場」轉向成「買新興市場、賣成熟市場」，進而挹注台股後市行情。

儘管有資金行情可期，但詹祖光也提醒，台股短線仍難逃震盪整理，建議布局採定期定額的方式、長線介入；至於選股上，則看好 5G、電信等相關產業基本面佳個股。

陳奕光則點名看好，具高股息與防禦性質的傳產內需類股，以及手機零組件與生技、汽車零組件等類股表現，其中手機零組件可望受惠第 3 季蘋果新機問市啟動一波行情，生技類股則有本月生技展加持，帶動股價行情。