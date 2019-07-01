歐洲客戶訂單回流 美喆Q2營收創7季新高

石塑地板製造業者美喆國際 (8466-TW) 受惠歐洲客戶訂單回流，今日進行除息交易，每股配 3 元現金股利，已在今 (1) 日完全填息，公司今日也公布第 2 季營收，達 9.39 億元創 7 季以來新高，季增 11.17%，年增 36.25%。

對於下半年業績，美喆指出，在歐洲客戶端訂單支撐下，加上中國市場營運開展順利，對下半年業績不看淡。

美喆今日盤後公布 6 月營收，達 3.11 億元，月增 0.24%，年增 29.11%，第 2 季營收以 9.39 億元創 7 季以來新高，季增 11.17%，年增 36.25%，2019 年 1-6 月營收為 17.83 億元，年增 25.14%。

美喆主管指出，今年以來營收成長，主要受惠外銷 ODM 及自有品牌雙業務保持良好成長動能，包括歐洲地區主要客戶備貨力道也回到以往正常水準，外銷市場佈局則持續朝 ODM 業務轉型，透過集團上海全球行銷中心，以擴大國際品牌代工接單契機並全力衝刺中國自有品牌市占率的提升。

以美喆以往上下半年營收維持比重各半的走勢來看，今年全年營收可望恢復到 2016、2017 年約 35 億元之上的水準。

美喆今年第 1 季稅後純益 1.03 億元，每股純益為 1.57 元。