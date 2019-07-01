貿易戰休兵不敵降息預期 對沖基金做空美元的熱情不減

在市場對美國聯準會降息的熱烈預期下，做空美元已成為熱門交易，甚至上周末傳來美中貿易戰暫時休兵的消息，也都未能讓對沖基金做空美元的熱情降溫。

Aberdeen Standard Investments 的數據顯示，美中貿易戰暫時休兵未能抵消市場對聯準會降息的預期，意味著市場仍將繼續拋售美元；AMP 資本投資並表示，如果美國和中國最終達成全面的貿易協議，甚至會讓美元作為資金避風港的吸引力下降。

聯準會近 12 年以來首次表態對降息敞開大門，美元指數自今年 5 月的高點下跌約 2%，對沖基金連續三週削減美元的多頭部位，利率互換市場顯示交易商預期聯準會將在 7 月開啟降息周期。

外匯交員商六月開始布建做空美元的部位。(; 來源：Bloomberg)

AMP 資本投資策略主管 Shane Oliver 表示，美元已經見頂，一旦美中貿易最終達成協議，且聯準會宣布降息，美元將進一步走低，雖然不至於直線下跌，但跌勢卻是確定的，而且美元走軟，預期新興市場將是最大受益者。

正在做空美元兌澳幣及部分亞洲貨幣的 Aberdeen Standard Investments(安本標準投資管理) 表示，美元疲軟是未來市場的主調，由於 G20 峰會在某種程度上避免了對市場的重大地緣政治衝擊，預期美元兌澳幣和紐西蘭幣等周期性貨幣還有貶值空間。

在上周末的 G20 峰會舉行前，期貨交易員已經開始押注聯準會明年將降息約一個百分點；周一雖略微減少押注，但市場仍預期七月將降息 25 個基點，今年底前聯準會將共降息約 1%。

不過，仍有看好美元的多頭堅守不退，Salter Brothers 資產管理表示，該公司過去 18 個月持續買進美元兌澳元後，將繼續做多到貿易戰完全熄火。