〈每日外資外匯觀點〉大摩：本周FOMC會議後 或許是做空美元的好時機

美國上周五公布的五月零售銷售數據全面成長，顯示消費者支出回升，紓解市場對美國經濟急速放緩的擔憂，美元指數漲破 97.5，但美國總統川普再度抨擊聯準會主席鮑爾，使得漲幅略有收斂，本周投資人尤其關注本周聯準會的利率決議。

據 CME Group 的 FedWatch Tool 最新數據顯示，利率期貨交易員預計 6 月降息的機率為 23%，7 月至少降息一次的機率為 87%，儘管市場預期本周 FOMC 會議降息機率仍低，但將聚焦本次聯準會利率決議後釋出的鴿派新信息。

瑞典北歐斯安銀行 (SEB) 研究團隊預期聯準會此次將維持利率按兵不動，不會公布長期資產負債表組成的決定，同時對於經濟預期的修正有限。

瑞典北歐斯安銀行表示，此次聯準會聲明部分措辭將調整，先前的「耐心」一詞，可能被替換為「為持續經濟擴張做好準備」，由於市場已反映聯準會降息，倘若聯準會聲明偏向鷹派，則美元指數有望走強，歐元兌美元將跌回 1.11-1.1150。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 則認為，本周 FOMC 會議後可能出現反彈將可逢高做空美元指數。在貿易戰的背景下，一旦聯準會表現出對經濟的憂慮加深，降息的機率將持續攀升，不利美元指數的走勢，一旦跌破 96.5，將有更大的下跌空間。

丹斯克銀行 (Danske) 表示，全球市場風險情緒仍是牽動美元兌日圓走勢的主要因素，考量大宗商品賣壓及聯準會降息機率，美元兌日圓恐將進一步下跌。但若各國央行能夠穩定市場情緒，同時油價走穩，預期美元兌日圓在數個月內將有望回到 110；反之，風險情緒若未改善，則將跌到 106-108 之間。