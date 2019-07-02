紐約匯市 — 中美重啟對話 美元攀至一周新高 歐元則創4月來最大單日跌幅

美國總統川普與中國國家主席習近平同意重啟貿易談判，美國停止進一步加徵關稅，提高了市場風險偏好。同時，在經濟數據方面，美國公布 6 月份製造業 PMI 指數僅 51.7 ，略優於市場預期之 51。

根據 CME FedWatch，市場對 Fed 於 7 月降息的預期走低，相較於上周五，降息兩碼的機率縮減，降息一碼的機率提高。以上的綜合因素，支撐美元走高，周一 (7/1) 美元指數上揚 0.53% 至 96.84，創下一周以來的新高。

不過 Nordea Markets 的分析師提醒，儘管 PMI 指數整體數據優於市場預期，但指數仍創下 2016 年 9 月以來最低水準。其中，指數細項中的：新接訂單指數，由前月的 52.7 降至 50 ，顯示短期內製造業景氣下行的趨勢仍將持續。而且，新訂單降幅高於出口訂單，顯示經濟降溫的因素來自美國高於其他國家。後續仍須謹慎看待美國經濟降溫的變化。

美元指數日線 (來源: FXSTREET)

歐元兌美元則相對下跌，不僅跌破 1.130 的關鍵價位，同時跌破月線關卡，為一周新低，下降幅度也創下 4 月初以來最大單日跌幅。德國公布 6 月 PMI 製造業指數為 45，儘管為近 4 個月以來最佳表現，但低於市場預期之 45.4，也持續處於緊縮區間。整體歐元區製造業 PMI 則為 47.6 ，同樣低於預期，創下 3 個月以來最低水準。

市場分析師認為，短期上貿易戰的干擾因素暫時緩解，市場將更關注經濟面上的數據表現。目前歐元區的經濟仍相對步履蹣跚，對於歐元短期上的支撐力道不足，歐元近期仍有可能面臨持續的下行風險。

EUR/USD 日線 (來源: FXSTREET)

截至週二 (2 日) 台灣時間 5：00 價格：

美元指數來到 96.84。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1284 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2642 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6965 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3130 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.43 日圓。