〈每日外資外匯觀點〉避險情緒降溫 美元指數96獲支撐

上周末傳來美中貿易戰休兵重回協商軌道，美國總統川普也將在板門店和北韓領導人金正恩會面，周一亞洲盤避險情緒降溫，金價跌破 1400 美元；日圓兌美元在上周五大跌後，維持在 108.2 附近震盪。本周外匯投資人將關注聯準會克拉瑞達 (Richard Clarida) 的談話及周五美國非農就業數據公布。

FXDailyReport 網站分析師指出，從技術面來看，美元指數受制於五月底以來的下跌趨勢線，短期傾向下跌，同時上檔雙頭已成形，看漲動能已經耗盡，但近期已在 96 附近獲得支撐。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經）

另一方面，相對強弱指標 (RSI) 顯示美元指數正接近超賣水平，有可能引發美元短線反彈，上檔壓力將落在 96.40。

FXStreet 首席分析師 Valeria Bednarik 預期，美元兌日圓升破 108.15 附近的上周高點後有望進一步上漲。

市場分析師認為，聯準會主席鮑爾上周談話打壓了市場對激進降息的預期，本周克拉瑞達的談話若呼應打壓激進降息，美元兌日圓預期還有上漲的空間。

加幣兌美元近期強勁反彈，道明證券認為，加幣反彈不只是因為聯準會打壓市場對激進降息的預期，另一主要原因則為加拿大和美國兩年期國債殖利率利差縮小。

儘管歐、美央行相繼釋出降息的信息，道明證券預期，今年底前加拿大央行都不會降息，可能要到 2020 年初加幣升高至對貿易產生負面影響時，才會採取降息舉動。

道明證券預估，加幣兌美元今年底前有望一路走高到 0.78，甚至來到 0.8。