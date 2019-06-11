〈每日外資外匯觀點〉聯準會「不聽話」？還是別趁虛做空美元

美、墨達成協議，避免美國對墨西哥商品加徵關稅，使得市場風險偏好情緒升高，周一美股持續大漲；不過，美國總統川普再次抨擊聯準會「不聽話」，周二美元指數無力越過 97 關卡，累計六月以來，跌幅逾 1%。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

FXTM 網站撰文指出，美國最新非農就業報告遠低於市場預期，導致美元遭到拋售，但對潛在的買家來說，美元目前仍具吸引力，雖然市場對聯準會今年降息的押注增加，不利於美元走勢，但相對於其它 10 國貨幣的疲弱，做空美元可能難有斬獲。

Forexlive 網站也認為，目前不要完全看空美元，貿易緊張情勢仍是全球經濟成長和市場信心的最大威脅，貿易戰警報長期未解除，具避險概念的美元、日圓、黃金等資產，對投資人仍具有吸引力。

美國銀行策略師 Mark Cabana 和經濟學家 Joseph Song 在報告中寫道，1 個月至 6 個月期聯邦基金期貨的歷史曲線顯示，聯準會可能在一個月啟動降息周期。

摩根大通首席美國經濟學家 Michael Feroli 表示，美國疲弱的經濟數據和中美貿易爭端給全球經濟前景蒙上了陰影，加深對聯準會放寬貨幣政策的預期，預期聯準會 9 月和 12 月將分別降息 25 個基點。

美銀美林策略師 Kamal Sharma 認為，考量市場對降息押注增加、經濟數據欠佳及貿易局勢暗潮洶湧，預期匯市波動幅度擴大，未來幾周美元將持續承受下跌壓力。