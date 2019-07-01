丸紅：全球最大太陽光電設施 在UAE展開營運

日本大型綜合貿易商丸紅 (8002-JP) 在週一 (1 日) 時表示，全球規模最大的太陽光電設施，已於阿拉伯聯合大公國 (UAE) 開始運作。該設備占地 7.9 平方公里，共使用了 300 萬片的太陽能面板，電力輸出達 117 萬 kW(瓩)。沙漠地帶的土地價格便宜取得容易，加上陽光豐沛，也成為盛產石化燃料的中東，在電力資源獲得上的另一項新選擇。

(圖片：Investing.com)

這個全球最大的太陽能光電設備，位在阿布達比的「Sweihan」，總工程費高達約 1 千億日圓。而世界上鮮有發電規模超過 100 萬 kW 的太陽能發電設備，另外 100 萬 kW 若換算為 W 單位則為 1Giga W，因此這類發電設施也有「Giga Solar」的稱號。

主導這項計畫的丸紅出資 20%，另有 8 家日本的大型銀行參與融資。此外，中國最大的太陽能面板製造商「晶科能源」出資 20%，剩下的 60% 資金則由當地的國營大型電力公司負擔。

該設施所使用的太陽能面板由晶科能源生產，而該公司也在技術面提供支援。為了維持發電及管理效率，也使用了打掃機器人，來保持面板的清潔，

業者在 Sweihan 發電所的簽約價格，據傳 1kWh 約為 2.6 日圓，較天然瓦斯等的價格更為低廉。而賣電的特許期間則為 25 年。

根據國際能源總署 (IEA) 的統計，在 2017 年時，中東地區整體的太陽能光電規模達到 100 萬 kW。而未來在 2025 年時，預估為 1200 萬 kW；而到了 2030 年時，則預估會增加到 2900 萬 kW。