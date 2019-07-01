三年來最慘 南韓6月份出口下降13.5%

南韓海關週一 (1 日) 公布南韓 6 月貿易初步數據顯示，出口較去年同期衰減 13.5%，創下自 2016 年 1 月以來最大跌幅，受到美中貿易戰波及，連續七月走下坡。

根據南韓產業通商資源部彙編的數據，6 月份出口貿易出貨量為 441.8 億美元，低於去年同期的 510 億美元，創下自 2015 年 1 月至 2016 年 7 月的 19 個月跌幅以來最低紀錄。

南韓上個月貿易進口額，較去年同期下跌 11.1% 至 400 億美元，6 月的貿易順差為 41.7 億美元，這是南韓連續第 89 個月，出口額超過了進口額。

2019 年上半年，該國出口較去年同期衰減 8.5% 至 2715 億美元，進口下跌 5.1% 至 2520 億美元，1 月至 6 月期間的貿易順差為 195 億美元。

南韓產業通商資源部表示，6 月份的跌幅，歸因於美國和中國兩大經濟體系的貿易戰影響，中國和美國同時是南韓兩大主要貿易夥伴。

南韓貿易部長 Sung Yun-mo 表示：「政府和貿易相關組織，應該調動所有可用資源，加強支持出口貿易」，同時要求當地企業擴大投資金額，以開拓新市場。

根據數據顯示，由於半導體出口屬於南韓的貿易出口核心，因此貿易戰造成整體月出口下降，報告中半導體類出口貿易額，就較同期衰減了 25.5%，落在 83.1 億美元。

該部也表示，由於全球智慧手機需求疲軟，手機記憶體晶片價格下跌，也是影響半導體出口下跌的原因，同時南韓出口到美國的晶片出貨量也下跌了 2.5%。

南韓出口至中國的出口較去年同期下跌 24.1%，創下自 2009 年 5 月金融海嘯以來 25.6% 的最大跌幅。

南韓外交部補充道，下半年市場的不確定性估計將持續影響，對此南韓將繼續努力應對出口放緩的困境。