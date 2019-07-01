日媒報導，日本政府將於出口到韓國的，半導體相關先進材料管制上，採取嚴厲措施。影響範圍包含了 OLED 面板所使用的氟化聚醯亞胺 (Fluorinated Polyimides)、半導體製造過程不可或缺的光阻劑 (Photoresist)，以及蝕刻氣體的高純度氟化氫 (High-Purity Hydrogen Fluoride) 等三種先進材料。

日本政府的這項舉動，主要是為了在「徵用工」訴訟問題上，向韓國方面施壓。日本在相關問題上表示，「已經嚴重的損及日韓兩國關係」。

過去日本政府在出口到韓國的先進材料管制上，免除了出口許可的申請等繁雜作業，讓韓國享有優惠待遇。

不過日本政府正打算在出口到韓國的，氟化聚醯亞胺、光阻劑，以及高純度氟化氫等三種半導體製造原料及戰略物資，將在每項採購合約進行出口審查，於相關許可上將趨於嚴格。而相關措施也將於 2019 年 7 月 4 日開始實施。

而目前日本廠商所生產的氟化聚醯亞胺與光阻劑，各在全球擁有 9 成左右的市占；高純度氟化氫也同樣在全球擁有 7 成左右的市占。

報復「徵用工」問題、日本出口至韓國半導體材料管制將趨嚴格。(圖片：AFP)

在二戰時期，日本多家企業強制徵用勞工，韓國最高法院於 2018 年 10 月 30 日的判決中，要求「新日鐵住金」(5401-JP) 以及「三菱重工業」(7011-JP) 等日企，都需對二戰時的韓國籍強制徵用勞工進行賠償。而興起訴訟的律師團，也向南韓法院申請扣押相關日企在韓國的資產。

而日本財務大臣麻生太郎，過去就曾在 2019 年 3 月 12 日的議會答詢時表示，對韓國的經濟制裁「不侷限在關稅上，停止匯款、停發簽證等，在報復措施上有許多選項」。