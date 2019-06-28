【華冠投顧】鴻海，即將出現『失敗頭肩』！？

消息指出，習近平有意要求川普先讓貿易戰停火，包括取消懲罰性關稅與解除華為禁令等等措施。但川普昨天放話，此趟若最終未取得進展，中國也不願回到談判桌的話，那麼剩餘 3250 億美元中國銷往美國的貨品加徵稅率這事，我可得要出手囉。

日前，美國財政部長努欽表示，中美之間的貿易協議已完成九成，近日將可望有個最終的結局。對於此次川習的會面，我有信心將會有所進展。

目前全球矚目的焦點，就放在今天於日本大阪舉行的 G20 峰會上，而其中的『川習會』是聚焦所在，預計將於台北時間週六早上 10：30 舉行。川普就雙邊貿易關係，將與習近平再度進行會談。而習近平日前也表示，此行希望針對中、美貿易關係的爭議點與川普交換意見。

在『川習會』的前夕，大盤今日稍做回測，這皆以常態視之。在川習會之後，下周的台股預期仍將持續走多，即使是負面的結局，影響行情之程度預期也不會太深。

依據 06/24 之述『後市可觀注下方 10690-10590 支撐區之力道如何？依據型態觀之，再次過前高 10840 之機率仍高。』

此波最低來到 10645，果真進入該區間之後隨之上揚，昨日，最高來到 10800，距離前高 10840 已近在咫尺。後市仍依據上述，為參考依據。

我們持續關注的 2327 國巨，近日持續於彈升波的高位區徘徊；依據型態研判，上方仍具寬廣空間。另外，2317 鴻海，近期依然位居彈升高位區整理，依據型態來看，有出現『失敗頭肩頂』之雛形。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師