【華冠投顧】盤後分析：川習會前夕 投資人心態保守

劉彥良 分析師

【大盤解讀】

川習會明日登場，市場摒息以待，投資人心態保守下亞股全面拉回，台股終場下跌 43 點，不過量能再次萎縮僅有 900 億元顯見賣壓不重。

回顧本週台股共下跌 72 點，但還原權息後其實是小漲作收，而且台股本週也守住多方防守價 10650 點，代表下檔支撐力道強勁。下週面臨季線能否持續向上的關鍵時刻，研判川習會後美中貿易戰將朝正面發展，有望激勵台股向上挑戰頸線 10900 點。

【操作策略】

下週開始步入 7 月份，同時也是第三季的開端，從費城半導體近兩日的強勢創高來看，旺季補庫存效應值得期待，台股的電子股也同樣有機會展開落後補漲行情，指標股自然是台積電 (2330)，要觀察接下來能否回補除息缺口 246 元。

個股方面，季報成長股味全 (1201) 今日帶量長黑，失守上升趨勢線，投資朋友可分批停利；投信作帳股立積 (4968) 今天繼續創高，本週已經從 60 元突破 90 元，但是投信買盤並沒有因此鬆手，只要投信不出都還有高點可期；本益比僅 8 倍的廣積(8050)，今天創高 46.25 元，下週有望放量千張以上再創新高；昨天放量攻擊的『TWS 概念股』和『母憑子貴』股，今天都量縮收小漲小跌，下週有望補量創高；高價股『小女孩』，本業持續成長加上跨入新領域，想像空間可期，今天越過頸線轉強。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。